Queda en el centro de la Ciudad de Buenos Aires: el café-bar que presenció los momentos claves de la historia argentina

Entre las diferentes propuestas gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires, se destaca un nuevo café-bar con una fuerte identidad argentina: Testigo. Se trata de un espacio para disfrutar platos típicos de autor, ubicado en uno de los edificios que integran el conjunto arquitectónico del Buenos Aires Museo en una de las esquinas que vivió de cerca momentos claves de la historia.

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Así es Testigo, el nuevo café-bar de Ciudad de Buenos Aires

El espacio, decorado con una estética moderna, a la mañana funciona como cafetería con panadería propia y al mediodía ofrece una carta breve de entradas y platos principales, pensada para quienes trabajan en el centro y tienen una hora para almorzar. El lugar invita a recorrer toda la Argentina mediante platos típicos con un giro de autor.

A la noche el espacio ofrece cenas con música en vivo que invitan a adentrarse en diferentes regiones del país, ya sea con un ingrediente, un artista o una historia única. Cada edición es diferente y es anunciada a través de redes sociales.

Ubicado en uno de los edificios que integran el conjunto arquitectónico de Buenos Aires Museo, del que también forma parte la histórica Farmacia de la Estrella, reconocida como la primera de Argentina, su nombre responde a un rol que ocupa hace siglos: ser el Testigo de cientos de momentos históricos.

“Durante siglos esta calle fue testigo de todo, tanto de la historia grande como de la de todos los días. Por eso nos llamamos así. Queríamos que ese diferencial también estuviera en la mesa, con platos de identidad nacional y productos elaborados en distintas partes de Argentina”, explicó Leonardo Casalla, fundador de Testigo, durante su inaguración.

Una carta llena de clásicos argentinos con un giro original

La carta de Testigo fue ideada junto al chef Misael Noe (JöL) y busca reinterpretar los clásicos tradicionales de la cocina argentina, con productos completamente nacionales y con pequeños giros de sabor.

Cada plato parte de recetas tradicionales que todos los argentinos disfrutaron alguna vez, como la milanesa o la provoleta, y les suma de a poco algún toque inesperado: una pera, cebolla encurtida, alioli de lima o manteca de limón. Los sabores se amplían, pero el plato sigue siendo reconocible.

Todos están hechos con materias primas nacionales que toman el protagonismo, desde quesos de productores locales, cordero, trucha, bondiola braseada en sidra, papines, zapallo y remolacha.

La oportunidad de adquirir productos de creadores argentinos

Además, el espacio cuenta con Testigo Market donde ofrece productos bien argentinos como dulces y conservas, vinos de bodegas chicas y hasta piezas artesanales de artistas regionales, como mates, textiles y objetos hechos a mano.

Así, muchos de los sabores que se prueban en la mesa se pueden llevar a casa. Se trata de algo no solo pensado para los clientes, sino también para los turistas que buscan llevarse un recuerdo y un pedacito de Argentina.

Dirección y horarios de Testigo