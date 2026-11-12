Los panes asiáticos cocidos al vapor ganaron un lugar en la gastronomía porteña y se convirtieron en una alternativa para quienes buscan probar nuevos sabores y combinaciones. Suaves, esponjosos y con distintos rellenos, los baos son una de las preparaciones que forman parte de esa expansión gastronómica. En Palermo, un restaurante especializado en estos pequeños panes celebrará su noveno aniversario con una propuesta que incluye mini baos y gin gratis.

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El festejo será el jueves 19 de noviembre, desde las 19, y tendrá lugar en Koko Bao Bar. La celebración reunirá algunas de las variedades características de su carta y ofrecerá una oportunidad para acercarse a esta preparación de origen chino, que combina una masa liviana con rellenos de diferentes ingredientes.

Mini baos y gin gratis: el restaurante de Palermo que celebra sus nueve años con un festejo especial.

Los baos, también conocidos como baozi, son panes de masa fermentada que se cocinan al vapor y suelen tener distintos rellenos. Su origen se encuentra en China, especialmente en las regiones del norte, donde el trigo ocupa un lugar importante en la alimentación cotidiana. A diferencia de otros panes, no se hornean: la cocción al vapor les da una textura tierna, húmeda y esponjosa, además de su característico color claro.

Aunque no existe una fecha precisa para establecer su nacimiento, los registros históricos muestran que los panes rellenos ya eran conocidos durante la dinastía Song. Con el tiempo, la preparación se extendió por distintas regiones y dio lugar a numerosas variantes, tanto saladas como dulces. En la actualidad, los baos forman parte de la gastronomía cotidiana de China y también se popularizaron en otros países y ciudades del mundo.

La versatilidad de esta preparación explica parte de su expansión: la masa puede combinarse con carnes, vegetales, tofu y diferentes salsas, lo que permite crear versiones muy distintas a partir de una misma base. En los restaurantes contemporáneos, además, suelen presentarse en formatos pequeños que permiten probar varios rellenos en una misma comida.

Qué sabores se podrán probar en el aniversario de Koko Bao Bar

El festejo tendrá lugar en Koko Bao Bar, un restaurante de Palermo que desde hace nueve años construye su propuesta alrededor de estos panes asiáticos. Entre las variedades de su carta se encuentra el bao de tofu crispy, preparado con tofu crocante rebozado con cereales, repollo blanco, zanahoria, maní, cilantro, salsa sweet chilli y alioli.

Mini baos y gin gratis: el restaurante de Palermo que celebra sus nueve años con un festejo especial.

Otra de las opciones es el de roast beef, con carne especiada y braseada, pickles de rabanito, verdeo y alioli. También está el de bondiola, cocinada en cinco especias y acompañada de pickles de pepino, maní, cilantro y alioli. La celebración por el aniversario será el jueves 19 de noviembre desde las 19 en el local de Palermo. La propuesta incluirá mini baos y gin gratis para quienes se acerquen a brindar por los nueve años del restaurante.