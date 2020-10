La furia de un periodista de La Nación por una nota contra Santiago Cafiero

Son constantes los ataques de los medios de comunicación como La Nación y el Grupo Clarín a los miembros de Gobierno de Alberto Fernández. Además de militar permanentemente cada jugada guionada por Mauricio Macri y compañía, los diarios se han detenido en lanzar dardos verdaderamente insólitos, que claramente denotan odio y aires de desestabilización.

Este domingo, en el diario La Nación fue publicada una nota tan aberrante como estigmatizadora contra Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina. La misma es tan escandalosa que generó el repudio no sólo de las redes sociales sino también de los propios periodistas de dicho portal de noticias.

Con el título "Santiago Cafiero, galán tóxico de sangre azul", la nota de opinión escrita por Pola Oloixarac fue absolutamente irresponsable y fuera de lugar. En todo momento, la periodista se preocupó por estigmatizar y mencionar las características que le ve a uno de los hombres más importantes del gabinete de Fernández.

"Desde la asunción arrancó suspiros, y memes de faldas recibiendo baldazos para aplacar los fuegos intensos que despertaba. Con su boca jugosa, barbita descuidada y apellido de lord del peronismo bonaerense, 'Santi' Cafiero es el primer jefe de gabinete 'juvenil' del PJ. Rodeado de caras repetidísimas y acres, Santi era el bombón que coronaba la torta rancia del peronismo triunfal", comenzó escribiendo.

En tanto, Oloixarac cosificó a Cafiero durante la primera parte de las líneas que fueron publicadas en el diario macrista, que no deja de manifestar el odio hacia el Gobierno: "Santi no se quitó las pulseritas nunca más, y si nos abstraemos del traje (si lo desvestimos con la mirada), podemos verlo al sol, tomando cerveza a las risotadas en una pizzería de Palermo. Haciendo un asadito un domingo nublado, extrayendo de la parrilla un vacío tierno, a punto como tu corazón; y lo bastante deconstruido como para picarte la ensalada. Podemos imaginarlo siguiendo el decálogo de la hombría contemporánea argentina, y cumpliendo. Si naciste en la Argentina del último siglo, tuviste algo con uno así. Y siempre las pulseritas, como un talismán de autenticidad; sabés que aun desnudo, las tiene puestas".

"No logró enloquecer a la rama femenina al punto de ponerse a vender bombachas con su cara (como sí Kicillof) pero, a diferencia del pequeño gobernador, Santi se proyectó como un novio nuevo para la Argentina populosa, un galán argentino quintaesencial", agregó. Asimismo, se dirige a la oposición con un mensaje increíble: "Podrá no gustarte el PJ, ¿pero Santi? Ni en los sueños más gorilas podría negarse el factor apetecible del joven Cafiero, acariciando un mate tibio como si fuera una parte tuya". Y añade: "Santi era la evolución hot de Marcos: la sonrisa fácil, el pelo en ondas un poquito largo, pinta de winner pero cercano y compañero. Dato: en los actos, siempre le sonríe a alguien afuera de cámara. Esa a quien le sonríe, eras vos".

Luego de haber tomado carrera escribiendo palabras tan desagradables, y de haberlo cuestionado por ser el nieto de Antonio Cafiero, la periodista lanzó sus dardos: "Todo muy lindo, ¿pero qué pasa cuando Santi abre la boca? Le cuesta organizar su discurso. Si tiene que pronunciarse sobre los derechos humanos en Venezuela, dice "nos importan los derechos humanos en ese país, como también nos importan los de la región, y la comunidad afroamericana en Estados Unidos". Corazón: eso no llega a ser una pirueta retórica. ¿Eras solo un progre amaestrado, Santi love?".

Antes de cerrar su descargo colmado de bronca y prejuicio, la periodista lo tildó de 'persona tóxica': "Y de pronto dice lo que piensa: 'Esos que se manifestaron ayer no son 'la gente', no son todos, no son 'el pueblo', no son la Argentina', dijo Cafiero después de la protesta masiva en todo el país. Ahora te veo: Santi Cafiero es ese novio tóxico de 'sangre azul', que nunca cree que estás a su altura. Y como no sos 'gente bien' como él, siempre vas a estar en falta: a menos que hagas y seas como él quiere, a menos que tu obediencia a sus posiciones sea total, nunca te va a querer de verdad. Como el prototipo de la rubia tarada, Cafiero funcionaba mejor mientras callaba".



Las repercusiones por parte de los periodistas de La Nación:

Maia Jastreblansky, periodista especializada en política, comentó: "Se puede contar una buena historia de un funcionario con datos. Innecesaria esta cosificación superficial"

Santiago Dapelo, periodista especializado en política, sostuvo: "Está nota de opinión, disfrazado de perfil berreta, representa todo lo que está mal en el periodismo".