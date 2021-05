Marcelo Polino fue uno de los invitados de la última edición de PH Podemos Hablar. El especialista de espectáculos fue entrevistado por Andy Kusnetzoff y compartió un grato momento al igual que Santi Maratea, Nacha Guevara, Mercedes Funes y Toti Ciliberto. Sin embargo, y ante una de las preguntas del conductor, reveló un detalle de su intimidad.

En el marco de uno de los momentos más picantes de PH Podemos Hablar, momento en el que los protagonistas se hacen preguntas, Polino se vio cara a cara con Maratea, quien le consultó: "Quiero saber algo de vos. En la televisión tenés un personaje como de persona sin sentimientos, pero la gente dice maravillas de vos. No conozco a nadie que te conozca que tenés muchos sentimientos, que sos muy amigo, muy familiero. ¿Te importa lo que dicen o en la tele te ponés más mala onda?".

De manera contundente, el periodista le respondió: "Sí, me importa la mirada de la gente. Miro los comentarios de la gente, bloqueo gente. Quizás, al haber trabajado 12 años en un programa (ShowMatch) en el que tenía un rol de jurado severo, se mezcló un poco con mi personalidad, pero tiene que ver con un rol que cumplo". Y señaló: "Yo soy una persona reservada, pero en general soy divertido".

Luego, Polino le retrucó a Santi Maratea y le preguntó: "¿Cómo es el levante de tu generación, del sexo rápido por las redes sociales? ¿Cómo es la movida?". Y el influencer respondió: "Mi generación, con las redes sociales, el sexo dejó de ser algo que es difícil de conseguir. Me preguntan: 'Siendo famoso, ¿se co... mucho?'. Para mí, el que quiere co..., co... hoy en día. Hay aplicaciones. Instagram es un Tinder personalizado, ja. Yo soy reservado también, no soy de estar con mucha gente. Sin embargo, si quisiera, con redes sociales el sexo es muy rápido".

Tras una pregunta de Andy Kusnetzoff, Polino reveló una intimidad

Tras la respuesta de Santi Maratea, Andy Kusnetzoff se animó a hacerle una picante consulta a Marcelo Polino, quien no suele hablar sobre su vida privada y, generalmente, trabaja opinando sobre la vida de los famosos: "¿Estás retirado del sexo o sos muy reservado y no hablás del tema?".

Polino: “Yo soy reservado. Tengo una vida muy expuesta y trato de guardarme para mí, pero no estoy retirado para nada".

Andy Kusnetzoff: "Entonces que te escriban en las redes sociales, ja".

Polino: “Si me quieren escribir en las redes sociales, que me escriban”.

Andy Kusnetzoff: "Y Nacha Guevara se reía también. ¿Por qué?"

Nacha Guevara, quien también estaba escuchando atentamente la charla, intervino y manifestó: "Me reía cuando Santi Maratea decía que en las redes sociales todos pueden co... nosotros también co... sin redes sociales también"

Polino: "Es mi amiga y no hablo de la intimidad de los famosos, pero Nacha tiene mucho levante y muchos admiradores".

Nacha Guevara: "No me entero, nunca me entero, ja".