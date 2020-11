El fuerte cruce entre Victoria Donda y Flavio Mendoza que incomodó a Andy Kusnetzoff

Victoria Donda y Flavio Mendoza protagonizaron una discusión muy fuerte durante el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, quien se mostró bastante incómodo mientras los invitados se miraban cara a cara en la mesa. En tanto, el exfutbolista Claudio "Turco" García, la astróloga Ludovica Squirru y la actriz Milva Castellini se quedaron expectantes frente al picante cruce.

¿Qué fue lo que ocurrió? El director artístico, quien también se desempeña como bailarín y coreógrafo, se quejó de la situación que viven los artistas en plena crisis de pandemia por coronavirus y cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández: "Siento que en este país, a los que damos trabajo, somos honestos y pagamos nuestros impuestos, un poco se nos castiga porque después a un okupa le dan 50 mil pesos y cobran el IFE y digo: ‘¿Cómo puede ser?’".

"Siento que no alcanza lo que hace el Gobierno, pero veo gente que trabaja todos los días para que vos y todos sigamos vivos"

La ex diputada Nacional tomó la palabra y comentó: "Los que dan trabajo, que son muchos, hoy están cobrando el ATP y hay algunos planes". Sin embargo, y con un comentario distante, Flavio sostuvo: "No es mi caso". Donda volvió a apostar por el diálogo y puso en contexto a su compañero de mesa: "Nadie pensaba que íbamos a estar en una pandemia, y quiero decir que esto es en el mundo. A veces se dice ‘nos vamos de la Argentina’. ¿A dónde? Francia volvió a cerrar, los contagios son monumentales en todos los países. En el mundo, el rebrote parece ser más crudo que la propia peste".

Molesto por la situación, el artista cuestionó a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo: "Es muy fácil hablar cuando uno cobra un sueldo". Y ella le respondió de manera sutil: "Siento que no alcanza lo que hace el Gobierno, pero veo gente que trabaja todos los días para que vos y todos sigamos vivos. Hoy tenemos casi 30 mil muertes. Lo que hay que entender es que no hay vacuna todavía. Si en algún momento existe la vacuna, vamos a vivir en otro mundo".

Luego de aquel comentario de Donda, Mendoza se enfureció y el picante cruce en la mesa del programa de Telefe fue inevitable, dejando en silencio durante varios minutos a los demás protagonistas. Incluso al propio conductor Kusnetzoff...

+ El picante cruce entre Victoria Donda y Flavio Mendoza en la mesa de Andy Kusnetzoff:

Flavio: "No podés hablar de esa forma. De verdad te lo digo. Yo no estoy hablando del gobierno porque soy apolítico pero vos cobrás un sueldo y podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no puede pagar los impuestos".

Donda: "Yo cobro un sueldo pero lo hablo de esta forma porque entiendo que estamos trabajando desde el Gobierno para que todos y todas estemos mejor. Pero también entiendo que hay gente, como vos, que no cobra un sueldo".

Flavio: "Y yo pago sueldos".

Donda: "Vos tenés la posibilidad de seguir pagando tus sueldos y seguir comiendo. Imaginate esa mujer que trabaja por hora y que le discontinuaron y no le pagan más las horas".

Flavio: "No hay que desviar la atención. Entiendo lo que decís y está buenísimo y lo comprendo, pero creo que en este momento, cuando se abrió todo en el país, deberíamos estar trabajando todos".

Donda: "No se abrió todo".

Flavio: "Decime qué político se bajó el sueldo.

Donda: "A Ginés González García (Ministro de Salud de la Nación) no lo quiero con menos sueldo. Lo quiero con más sueldo para que trabaje más horas".

Flavio: "Quiero con más sueldo a un médico".

Donda: "Los médicos merecen todo nuestro respeto y estamos en un país donde los discriminaban. Entonces, necesitás gente que trabaje para que no los discriminen".

Flavio: "El Gobierno está tratando de que todos la pasen un poco mejor con el ATP y la Asignación Universal por Hijo. ¿Por qué no nos sacan los impuestos a las personas que no podemos trabajar?"

Donda: "Hay un montón de medidas que se podrían analizar, no solo sacar los impuestos".

Flavio: "Bueno, mandámelas, por favor, porque no me han mandado nada en siete meses".

Donda: "Pero no sólo bajar los impuestos, porque así financiás al Estado y hoy nos hemos dado cuenta de que necesitamos un Estado fuerte".

Flavio: "Hay 120 circos en la Argentina, donde se están literalmente cagando de hambre, vendiendo pastelitos y churros para poder subsistir. Esa gente no recibe nada. Hablamos de mucha gente que no la está recibiendo".

Donda: "Esa gente forma parte de los que no tienen para comer. Por eso, ellos, que son artistas, pueden aplicar a los subsidios que se van a otorgar desde el Ministerio de Cultura".

Flavio: "Cuando venga algún subsidio mostrámelo y te voy a decir que tenés razón. Pero en siete meses te digo que hay bailarines que están haciendo albañilería porque no tienen para comer. Consiguen para hacer un pequeño muro y van".

Donda: "Si no es urgente, vale más la vida".

Flavio: "¡Por favor! La vida vale si hay un respeto en todo. Porque si no tenés para comer también te morís".