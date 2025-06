¿Los perros pueden sufrir de insomnio igual que las personas?

¿Los perros pueden sufrir insomnio?

Mucha veces, los perros emiten una serie de señales que saber decodificarlas a tiempo puede permitir que no se desarrolle un problema grave de salud. El insomnio es una dificultad que se presenta bajo determinadas condiciones y que las personas deben desalentar a que se reproduzcan para que el animal obtenga las horas de descanso que necesita.

El hecho de que un canino se encuentre acostado en su espacio no es una señal que esté adquiriendo tiempo de descanso y relajación, debido a que siguen atentos a cada uno de los estímulos que suceden a su alrededor. Es por ello que este lugar se ubique alejado de determinados ruidos, luces y que no sea usado bastante por las personas. De esta forma, se podrá concentrar en dormir y así recuperar energías.

"Un estudio reveló que los perros se mantienen despiertos por la noche, 'pensando en sus problemas'", expresaron desde Tendencias en Argentina. Lo particular de este anuncio que se encuentra basado en una investigación del 2017 en donde participaron 16 animales. Una cantidad que no alcanza para establecer una generalidad, además de que este ser vivo tiene mayores facilidades al momento de encontrar el sueño.

No obstante, los perros pueden sufrir insomnio debido a la falta de actividad física durante el día o posee una condición de salud que le provoca dolores que no lo dejen descansar lo suficiente. En caso de las especies de gran edad, esto se desencadena producto de la demencia. Desde Wildflower Veterinary Services recomiendan que no se le debe dar a la mascotas medicamentos que se encuentran recetados para los humanos, ya que son considerados tóxicos.

