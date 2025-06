Piratas informáticos atacan una bolsa de criptomonedas de Irán y destruyen 90 millones de dólares

Foto de archivo de una sucursal del Bank Sepah International en Londres

Un grupo de piratas informáticos antiiraní con posibles vínculos con Israel anunció el miércoles un ataque a una de las mayores bolsas de criptomonedas de la república islámica, en el que destruyó casi 90 millones de dólares y amenazó con exponer el código fuente de la plataforma.

Un grupo conocido como Gonjeshke Darande, o "Gorrión depredador", reivindicó el ataque, que sería la segunda operación del grupo en dos días. El martes, el grupo afirmó haber destruido datos del banco estatal iraní Bank Sepah, en el contexto de las crecientes hostilidades y ofensivas con misiles entre Teherán e Israel.

El ataque del miércoles tuvo como objetivo Nobitex, una de las mayores bolsas de criptomonedas de Irán. La plataforma supuestamente ayuda al Gobierno iraní a evitar sanciones y financiar operaciones ilícitas en todo el mundo, afirmaron los piratas informáticos en un mensaje publicado en redes sociales.

El sitio web de Nobitex no estaba disponible el miércoles. Los mensajes enviados al canal de soporte de la empresa en Telegram no fueron devueltos. Gonjeshke Darande no respondió a las solicitudes de comentarios.

Nobitex dijo en una publicación en X que había retirado su sitio web y aplicación fuera de línea mientras revisaba el "acceso no autorizado" a sus sistemas.

Gonjeshke Darande es un grupo de piratas informáticos con un historial de sofisticados ciberataques contra Irán. Una operación de 2021 reivindicada por el grupo causó cortes generalizados en gasolineras, mientras que un ataque de 2022 dirigido contra una acería iraní provocó un gran incendio y daños tangibles.

Israel nunca ha reconocido formalmente que esté detrás del grupo, aunque medios de ese país han informado ampliamente de que Gonjeshke Darande está "vinculado a Israel".

El ataque del miércoles comenzó en las primeras horas de la mañana cuando los fondos se movieron a billeteras controladas por hackers que denunciaban al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según la firma de análisis de blockchain TRM Labs, que fijó el robo total en alrededor de dólares 90 millones.

La forma en que se crearon los monederos controlados por los hackers sugiere que éstos no podrían acceder al dinero robado, lo que significa que los hackers "quemaron efectivamente los fondos para enviar a Nobitex un mensaje político", dijo la firma de análisis blockchain Elliptic en una entrada de blog.

Con información de Reuters