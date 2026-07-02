Hay una mascarilla casera de linaza que podés preparar en casa con pocos ingredientes si tenés el cabello seco y maltratado. La linaza es un ingrediente natural usado ancestralmente gracias a sus beneficios para el cabello, ya que ayuda a repararlo, devolverle suavidad, fuerza y brillo.
"Esta mascarilla le dará brillo y suavidad a ese cabello opaco", cuenta Guadalupe Márquez, creadora de contenido beauty, quien compartió esta receta en sus redes sociales. Además, ayuda a controlar el frizz, uno de los problemas más comunes, especialmente en las que tienen el cabello ondulado o con rulos.
Cómo hacer una mascarilla de linaza para el pelo seco
Ingredientes
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2 tazas de agua
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3 cucharadas de linaza
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Mascarilla para el pelo
Preparación
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Herví el agua con la linaza mientras revolvés.
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Colá para que queden las semillas por un lado y el agua por el otro.
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Echá la mascarilla de tu preferencia. Puede ser la más económica que consigas.
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Aplicá sobre el cabello lavado, solo con shampoo. Enjuagá muy bien, dejándolo actuar.
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¡Listo!
Por qué la linaza es tan poderosa para reparar el pelo
La linaza se convirtió en uno de los ingredientes naturales más populares para el cuidado capilar debido a su capacidad para hidratar, suavizar y mejorar el aspecto del cabello. Esto se debe a que es rica en ácidos grasos omega-3, antioxidantes y mucílagos, unas sustancias vegetales que forman una especie de gel al entrar en contacto con el agua.
Ese gel natural recubre la fibra capilar y ayuda a retener la humedad, por lo que resulta especialmente beneficioso para quienes tienen el pelo seco, dañado o con frizz. Además, aporta definición a los rulos y ondas sin dejar sensación pesada. Otro de sus beneficios es que ayuda a que el cabello se vea más brillante y suave al tacto.
Al formar una película protectora sobre la hebra capilar, reduce el aspecto opaco y mejora la apariencia general del pelo. Si bien la mascarilla de linaza no reemplaza otros tratamientos específicos para el cabello dañado, puede ser una alternativa económica y fácil de incorporar a la rutina de cuidado capilar para complementar la hidratación y mantener el pelo más saludable.