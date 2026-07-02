Pelo reparado en pocos minutos: la mascarilla natural de linaza para un pelo sano y brilloso.

Hay una mascarilla casera de linaza que podés preparar en casa con pocos ingredientes si tenés el cabello seco y maltratado. La linaza es un ingrediente natural usado ancestralmente gracias a sus beneficios para el cabello, ya que ayuda a repararlo, devolverle suavidad, fuerza y brillo.

"Esta mascarilla le dará brillo y suavidad a ese cabello opaco", cuenta Guadalupe Márquez, creadora de contenido beauty, quien compartió esta receta en sus redes sociales. Además, ayuda a controlar el frizz, uno de los problemas más comunes, especialmente en las que tienen el cabello ondulado o con rulos.

Cómo hacer una mascarilla de linaza para el pelo seco

Ingredientes

2 tazas de agua

3 cucharadas de linaza

Mascarilla para el pelo

Preparación

Herví el agua con la linaza mientras revolvés. Colá para que queden las semillas por un lado y el agua por el otro. Echá la mascarilla de tu preferencia. Puede ser la más económica que consigas. Aplicá sobre el cabello lavado, solo con shampoo. Enjuagá muy bien, dejándolo actuar. ¡Listo!

Por qué la linaza es tan poderosa para reparar el pelo

La linaza se convirtió en uno de los ingredientes naturales más populares para el cuidado capilar debido a su capacidad para hidratar, suavizar y mejorar el aspecto del cabello. Esto se debe a que es rica en ácidos grasos omega-3, antioxidantes y mucílagos, unas sustancias vegetales que forman una especie de gel al entrar en contacto con el agua.

Ese gel natural recubre la fibra capilar y ayuda a retener la humedad, por lo que resulta especialmente beneficioso para quienes tienen el pelo seco, dañado o con frizz. Además, aporta definición a los rulos y ondas sin dejar sensación pesada. Otro de sus beneficios es que ayuda a que el cabello se vea más brillante y suave al tacto.

Al formar una película protectora sobre la hebra capilar, reduce el aspecto opaco y mejora la apariencia general del pelo. Si bien la mascarilla de linaza no reemplaza otros tratamientos específicos para el cabello dañado, puede ser una alternativa económica y fácil de incorporar a la rutina de cuidado capilar para complementar la hidratación y mantener el pelo más saludable.