Paramount critica compromiso de artistas de boicotear a instituciones cinematográficas israelíes

Paramount dijo el viernes que condena el compromiso firmado a principios de semana por más de 4.000 actores, artistas y productores, entre ellos algunas estrellas de Hollywood, de no trabajar con instituciones cinematográficas israelíes a las que consideran cómplices de los abusos de Israel contra los palestinos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Paramount se convirtió en el primer gran estudio en responder al compromiso hecho público el lunes.

Algunas organizaciones se han enfrentado a llamamientos al boicot y a protestas por sus vínculos con el Gobierno israelí a medida que crece la crisis humanitaria en Gaza por el asalto militar israelí, y las imágenes de palestinos hambrientos, incluidos niños, desatan la indignación mundial.

CITAS CLAVE

"No estamos de acuerdo con los recientes intentos de boicotear a los cineastas israelíes. Silenciar a creadores individuales en función de su nacionalidad no promueve un mejor entendimiento ni hace avanzar la causa de la paz", dijo Paramount.

"Necesitamos más compromiso y comunicación, no menos", añadió.

El compromiso de principios de esta semana decía que no se estaba instando a nadie a dejar de trabajar con individuos israelíes, sino que "el llamamiento es para que los trabajadores del cine se nieguen a trabajar con instituciones israelíes que son cómplices de los abusos de los derechos humanos por parte de Israel".

Film Workers For Palestine, que publicó el compromiso original, reiteró lo mismo tras la declaración de Paramount.

En el compromiso se afirmaba que las instituciones cinematográficas israelíes habían "encubierto o justificado" los abusos contra los palestinos, y se establecían paralelismos con el compromiso que los artistas habían hecho en el pasado contra la Sudáfrica del apartheid.

Entre los firmantes figuran los actores Olivia Colman, Emma Stone, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Riz Ahmed, Javier Bardem y Cynthia Nixon.

"Esperamos sinceramente que Paramount, en su declaración de hoy, no esté tergiversando intencionadamente el compromiso en un intento de silenciar a nuestros colegas de la industria cinematográfica", añadió Film Workers for Palestine.

CONTEXTO

El ataque de Israel, aliado de Estados Unidos, contra Gaza desde octubre de 2023 ha matado a decenas de miles de personas, ha desplazado internamente a toda la población de Gaza y ha desencadenado una crisis de hambre. Múltiples expertos en derechos humanos y académicos consideran que equivale a un genocidio.

Israel atribuye sus acciones a la legítima defensa tras un ataque perpetrado en octubre de 2023 por militantes palestinos de Hamás en el que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes.

