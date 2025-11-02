ers) -Países Bajos devolverá a Egipto una escultura de 3.500 años de antigüedad que apareció en una feria de arte neerlandesa, dijo el domingo el primer ministro Dick Schoof durante una visita al país, donde se reunió con el presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Se cree que el artefacto en cuestión, que representa a un funcionario de alto rango del reinado del faraón Tutmosis III entre 1479 y 1425 a.C., fue robado y exportado ilegalmente, muy probablemente durante los disturbios de la Primavera Árabe de 2011, antes de aparecer en el mercado internacional del arte.

El "artefacto cultural histórico (fue) confiscado en una feria de arte neerlandesa" en Maastricht en 2022, dijo Schoof, después de que alguien avisó anónimamente a las autoridades sobre su origen ilícito.

Una investigación de la policía neerlandesa y de la inspección del patrimonio cultural confirmó que la escultura había sido robada y sacada ilegalmente de Egipto. El comerciante que tenía la pieza la entregó voluntariamente tras la investigación.

El gobierno neerlandés dijo que espera entregar el artefacto al embajador egipcio en Países Bajos a finales de este año, aunque no se ha fijado una fecha concreta.

Con información de Reuters