Nancy Dupláa saludó a su hija Morena Echarri por sus 18 años: “La que todes queremos”

La actriz publicó un emocionante mensaje en Instagram para la adolescente, a la que tuvo con Pablo Echarri. La foto que eligió y sus palabras.

Nancy Dupláa saludó de manera muy emotiva en su cuenta oficial de Instagram (@duplaa_nancyok) a la hija adolescente que tuvo con Pablo Echarri, Morena, por su cumpleaños número 18. "Sos la que todes queremos", la elogió con una foto de ella con el pañuelo verde puesto como apoyo a la legalización del aborto y la Torre Eiffel de fondo en París, la capital de Francia.

"Amor, sos lo más grande que hay… A conquistar todo lo que desees… Sos la que todes queremos en nuestro equipo!!! Felices 18!! Faaaa!!!! Te amo, mi amor! @more.echarri", publicó la actriz de 51 años que por estas horas forma parte de otro furor total como El Reino, la serie argentina que se acaba de estrenar en Netflix.

Hijos de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Además de Morena, Dupláa y Echarri tienen otro hijo menor, Julián (de 11 años), mientras que ella también es madre de Luca (21) como fruto de su relación con Matías Martin.

Nancy Dupláa habló sobre el éxito de El Reino

Acerca de su rol de Roberta Candia, la fiscal que debe esclarecer un magnicidio, la artista declaró en su entrevista a través de Zoom con el portal Ciudad Magazine: “Para mí fue un tema un poco conocido porque vengo de hacer series policiales. Si bien esto es un thriller más político, vengo con cierta experiencia desde ahí. Es un mundo que, sin pisarlo, lo conozco. Conozco esa impronta y energía, y llego con ese plus. No me sorprendió tanto el universo y supe que estaba a la altura de las circunstancias para poder hacerlo".

Con respecto a la necesidad de una especialización puntual para interpretar a este nuevo personaje, señaló: "Claro. Porque después se agrega todo lo que tiene que ver con la fiscalía en sí, todo el laburo que hace un fiscal, la investigación y todo eso, me tuve que meter un poco más. Pero la verdad es que me quedó bastante cómodo".

Consultada sobre si le gustaría experimentar nuevos desafíos, Dupláa se autodefinió como una persona "bastante aburrida" y detalló: "No tengo esas expectativas de que me convoquen para trabajar en el extranjero, ya no. Me quedo tranquila por trabajar acá. No soy muy glamorosa en mi respuesta, siempre fui de metas cortas. Sí es muy flashero que la ficción recorra tantos países, que se instale. Cuando una persona ve una ficción, un tema determinado, uno hace trabajar al espectador, y lo hace creer. Desde ese lugar me encanta que viaje por tanto lados".

Por último, elogió al elenco de la obra creada por Marcelo y Claudia Piñeiro: "Me encanta que vean nuestra ficha técnica y actores argentinos, porque la verdad es que cuando vi el capítulo flasheé con eso, con ver tantas caras conocidas. Bueno, en lo personal a Joaquín Furriel lo quiero un montón, somos amigos, también con Mercedes Morán. Hay gente que para mí tiene un plus. Ver a tantos actores argentinos haciendo esos muñecos, en el buen sentido de la palabra, fue hermoso. Y mi expectativa es desde ahí".