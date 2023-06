Un exoficial de inteligencia de Estados Unidos reveló que tienen vehículos alienígenas

Se supo que habría fragmentos intactos de vehículos alienígenas en Estados Unidos. Un ex oficial de inteligencia se pronunció al respecto.

Un exoficial de inteligencia de Estados Unidos rompió el silencio sobre la supuesta existencia de partes intactas de vehículos alienígenas. Además de este agente, otras personas vinculadas a la inteligencia hablaron sobre este tema y ofrecieron información similar al respecto.

Se trata de David Grusch, quien dialogó con The Debrief y divulgó su información de manera pública. El hombre de 36 años que veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) afirma que todo lo relativo a los vehículos alienígenas habría quedado retenida por el Congreso. "Los datos apuntan, bastante empíricamente, que no estamos solos", señaló Grusch en diálogo con varios medios estadounidenses, como Fox News, The Independent y The Guardian.

"Varios funcionarios actuales y anteriores bien ubicados han compartido conmigo información detallada sobre este presunto programa, que incluye información sobre la historia, los documentos que rigen y el lugar donde supuestamente se abandonó y recuperó una embarcación", pronunció Christopher Mellon, quien trabajó durante casi dos décadas en la Comunidad de Inteligencia de EE. UU y en el Congreso durante años en fenómenos aéreos no identificados. Y sumó: "Sin embargo, es un asunto delicado conseguir que esta información potencialmente explosiva llegue a las manos adecuadas para su validación. Esto se complica por el hecho de que, correcta o incorrectamente, varias fuentes potenciales no confían en el liderazgo de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios establecida por el Congreso".

Otros expertos ratificaron los dichos de David Grusch

Al mismo tiempo, el oficial generacional de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, Jonathan Gray, aseguró: "El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos. Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos". Por su parte, el coronel retirado Karl Nell avaló los dichos de Grusch: "Su afirmación acerca de la existencia de una carrera armamentista terrestre ocurriendo bajo tierra durante los últimos ochenta años enfocada en tecnologías de ingeniería inversa de origen desconocido es fundamentalmente correcta, como lo es la constatación indiscutible de que al menos algunas de estas tecnologías de origen desconocido derivan de tecnologías no humana".