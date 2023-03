Argentina 1985 perdió en los Oscars y las redes estallaron de bronca con memes

La película All quite in the western front se quedó con el título de mejor película internacional y las redes no aguantaron los chistes.

12 de marzo, 2023 | 23.29

La noticia fue un verdadero baldazo de agua fría para los fanáticos argentinos que tenían esperanza de que la película de Santiago Mitre y Ricardo Darín se quede con la estatuilla. La película All quite in the western front se quedó con el título de mejor película internacional y hubo una respuesta de los fanáticos argentinos. Pasados unos segundos de tensión, el sobre se abrió y tras la proclamación de All quiet in the western front, estallaron los aplausos a la espera de que el equipo de la película suba al escenario. Sin embargo, más allá de la desazón, los "hinchas" argetninos de la película se lo tomaron con buena onda e hicieron estallar los memes.