Así se verá el mega estadio que harán en una importante ciudad turística de Argentina

Empezaron las remodelaciones del estadio José María Minella.

El histórico estadio de fútbol José María Minella, de la ciudad de Mar del Plata, será remodelado como parte de un millonario plan de inversión para ofrecer a todos los visitantes una mejor experiencia en su visita. Los detalles de la mega obra que busca consolidar a Argentina como uno de los países con mejores estadios del mundo.

La remodelación histórica del estadio José María Minella implica una inversión de 40 millones de dólares, con la promesa de aumentar la capacidad de visitantes y sumar dispositivos tecnológicos que mejores la experiencia y nuevos espacios VIP. El plan de renovación incluye una modernización completa de las instalaciones, recambio de tribunas y rediseño de accesos, vestuarios renovados y mejoras en sistemas de riego y drenaje y aumento de capacidad a 31.000 espectadores sentados.

Además, se instalarán palcos VIP y tecnología LED de última generación, lo que se verá traducido en más empleo y más atracción a la hora de sumar turistas a la famosa ciudad balnearia. Mar del Plata mantiene la esperanza de que una vez que las obras culminen el estadio pueda ser casa de entre 30 o 40 partidos de fútbol anuales, más actividades extra como recitales, torneos de rugby y vóley y otros shows.

Cuándo terminarán las obras en el estadio José María Minella

Por el momento no se sabe cuando terminarán las obras de remodelación en el estadio José María Minella, pero se trata de una de las mayores inversiones de Mar del Plata para atraer turistas de todo el país y consolidarse como uno de los puntos emblema de la tradición futbolera.