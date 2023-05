Sortean un viaje a Nueva York para dos personas: cómo participar

Mercado Libre y HBO Max invitan a sus usuarios a participar por la posibilidad de vivir "una experiencia neoyorquina única": los requisitos y cómo participar.

Mercado Libre y HBO Max organizan un importante sorteo para todos sus usuarios: la posibilidad de vivir una increíble experiencia en Nueva York. El servicio de streaming de Warner Bros celebra los 25 años del estreno de Sex and The City y el lanzamiento de la segunda temporada de And Just Like That... con este enorme sorteo para todos sus clientes.

La plataforma de e-commerce se unió a la propuesta de HBO Max, que ofrece un viaje a Nueva York para dos personas. Además de conocer la ciudad, los ganadores tendrán acceso a visitas guiadas a diferentes lugares icónicos de la ciudad, en los que se filmaron las escenas de millones de películas y series icónicas.

"Quien gane, tendrá la posibilidad de viajar junto a un acompañante a la Gran Manzana para ser parte de las actividades que celebrarán 25 años de las aventuras de las protagonistas. Además, tendrán la posibilidad de realizar visitas guiadas a lugares emblemáticos de la

serie, como restaurantes icónicos en los que las amigas se juntan a comer, Central Park y otras locaciones inolvidables de la historia que tiene millones de fanáticos en todo el mundo", anunciaron a través de un comunicado.

HBO Max y Mercado Libre sortean un viaje a Nueva York.

El concurso va a estar disponible del 18 al 29 de mayo de 2023 y solo podrán participar los usuarios que sean Nivel 6 en Mercado Libre y que estén suscriptos a HBO Max. Si cumplen estos requisitos, deberán responder una pregunta sobre la amistad a través de un posteo en la cuenta oficial de Instagram de Mercado Libre. Luego, la empresa hará una pre-selección al azar entre todos los comentarios y, el que sea elegido, ganará el viaje.



El Nivel 6, el máximo nivel que puede alcanzarse en Mercado Puntos, otorga beneficios para los usuarios a la obra de pagar en negocios, además de envíos gratis y descuentos exclusivos. Además, quienes lo tengan podrán acceder a un 30% de descuento para ver los contenidos de HBO. En caso de querer obtener este nivel y todos sus beneficios, se podrá hacer abonando una suscripción de $999 pesos por mes.

Otros datos sobre Mercado Libre

Mercado Libre, fundada en 1999, es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios, ofrece soluciones para que individuos y empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet.

Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación de una amplia variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está entre los 50 sitios con mayores visitas del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por comScore Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año 2007.

Otros datos sobre HBO Max

HBO Max es una plataforma de streaming que ofrece el mejor entretenimiento de calidad, con la mayor variedad de series, películas y especiales de las marcas de HBO, Warner Bros y DC, así como también Max Originals, y películas de gran éxito. La plataforma se lanzó en Estados Unidos en mayo de 2020 e introdujo un nivel de precio más bajo, con apoyo publicitario, en junio de 2021.

Actualmente disponible en 61 países, HBO Max comenzó su despliegue global, lanzando en mercados de América Latina y el Caribe el pasado verano, seguido de sus primeros lanzamientos europeos en los países nórdicos, Iberia, los Países Bajos y Europa Central y del Este.