Tiene dos temporadas y superó a The Last of Us como lo más visto de HBO Max

La segunda temporada de esta serie desplazó al éxito de The Last of Us de los rankings en la plataforma de HBO.

17 de marzo, 2023 | 14.31

Cómo ver Perry Mason, la serie que desplazó a The Last of Us como la más vista en HBO Max.

The Last of Us es uno de los grandes éxitos del año desde su primera emisión en HBO Max el 15 de enero. Aunque recientemente finalizó su primera temporada, hay otra serie en esa plataforma que ha logrado superarla en popularidad. Perry Mason, un drama noir estrenado en 2020, desplazó a The Last of Us al segundo lugar en los rankings en los últimos días con el lanzamiento de su segunda temporada. De qué se trata. ¿De qué trata Perry Mason? Perry Mason es una adaptación del personaje creado por Erle Stanley Gardner, ambientada en los años 30, durante la Gran Depresión en Estados Unidos. La trama sigue a Perry Mason, un investigador privado que, mientras lucha con su trauma de la Gran Guerra y su divorcio, se enfrenta al caso más importante de su carrera: investigar la desaparición de niños. Las consecuencias de esta investigación tendrán ramificaciones en varias direcciones, afectando tanto su vida profesional como personal. La serie cuenta con un elenco impresionante, entre los que se incluye a actores como Matthew Rhys, John Lithgow, Tatiana Maslany, Jeanne Carr, Katherine Waterston, Eric Lange, Charles Baker, Juliet Rylance, Shea Whigham, Taylor Nichols, Kalina Vanska y Madeline Zima, entre otros. Cada una de las dos temporadas tiene ocho episodios. MÁS INFO Series Mejor que The Last of Us: la serie de HBO que es un éxito mundial para ver ¿Qué dice la crítica de Perry Mason? Perry Mason tiene dos temporadas de ocho capítulos cada una. La primera temporada de Perry Mason tiene una tasa de aprobación del 75% en Rotten Tomatoes, basada en 84 reseñas, con una calificación promedio de 7.3/10. Los críticos en el sitio dicen que aunque la historia puede ser desordenada, la serie compensa con actuaciones impresionantes y un estilo atractivo. En Metacritic, la temporada tiene una puntuación media ponderada de 68 sobre 100, basada en 39 críticas, lo que indica "críticas generalmente favorables". Ben Travers de IndieWire le dio a la primera temporada una "B+" y elogió su construcción visual y su capacidad para equilibrar escenas grandiosas con momentos íntimos. La segunda temporada tiene una tasa de aprobación del 84% en Rotten Tomatoes, basada en 25 reseñas, con una calificación promedio de 7.2/10. Los críticos elogiaron la mejora de la cohesión y la urgencia de propósito en la segunda temporada, y destacaron la actuación imponente de Matthew Rhys. En Metacritic, la temporada tiene una puntuación media ponderada de 70 sobre 100, basada en 18 críticas, lo que indica "críticas generalmente favorables". Cómo ver Perry Mason online Perry Mason es parte de HBO y se puede ver en su catálogo digital en HBO Max.