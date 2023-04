The Last of Us y Arcane: por qué los videojuegos también conquistan las plataformas de streaming

Ambos productos son un gran ejemplo del éxito de los videojuegos en las plataformas de streaming. Por qué los resultados son tan buenos para ambos títulos.

The Last of Us es un éxito tanto en su versión videojuego como en su versión de HBO.

En la última década, ha habido un aumento en la adaptación de populares videojuegos a series de streaming, como los casos de The Witcher y Halo. Esto se debe, en parte, al hecho de que el mercado de videojuegos generó más ingresos que las industrias cinematográfica y deportiva en 2020. Aunque la pandemia afectó las ganancias de estas últimas, la popularidad de los videojuegos no ha disminuido, y tanto los gamers como los no-gamers están interesados en el contenido basado en videojuegos.

The Last of Us y Arcane son dos ejemplos de cómo los videojuegos han sido adaptados a formato de series para plataformas de streaming. Un breve repaso por las claves de su éxito.

El triunfo de los videojuegos en las series

The Last of Us, desarrollado por Naughty Dog y lanzado exclusivamente para PlayStation en 2013, fue comprado por HBO para su adaptación a serie. Arcane, por su parte, es una serie animada de Netflix, basada en el universo de League of Legends, el exitoso videojuego de Riot Games.

La audiencia de ambas series ha sido impresionante y rompió numerosos récords. Mientras que The Last of Us ha superado a otras series muy populares en HBO Max, su episodio final se emitió al mismo tiempo que la ceremonia de los Premios Oscar y aún así obtuvo una audiencia de 8,2 millones de espectadores. Por su parte, Arcane ganó el premio Emmy a la mejor serie animada en 2022, convirtiendo a la serie en la primera producción basada en videojuegos en recibir este honor.

The Last of Us cosechó más 86 millones de visualizaciones ganándole a la premiación de los Oscar

Las dos series tendrán su segunda temporada, con Arcane ya en producción y The Last of Us programada para finales de 2024 o principios de 2025. Las series también han sido reconocidas por su audio y han sido nominadas en diversas categorías de premiación: la primera entrega de The Last Of Us ganó el premio BAFTA en la categoría de “mejor logro de audio” en 2014 mientras que en 2020, Last Of Us Part II se llevó el premio a “mejor sonido” en los Game Awards. Por otro lado, Arcane estuvo nominada en 2022 a la “mejor edición de sonido para una serie de drama o comedia”.

Al respecto, Ariel Plabnik, Gerente Regional de HyperX para América Latina expresó que están "entusiasmados de ver cómo los videojuegos continúan evolucionando y cómo los gamers pueden disfrutar de su contenido favorito en múltiples plataformas". "HyperX se enorgullece de ser una marca líder en la industria de los videojuegos y seguirá innovando para ofrecer la mejor experiencia de juego a todos los gamers”, manifestó.