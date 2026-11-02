No son capri: la prenda que será furor en la temporada primavera-verano 2026

Con la tan esperada llegada del calor, la temporada de primavera-verano empieza a verse finalmente y hay una prenda que se repite: las bermudas. La prenda se suma a los capris y los shorts para afrontar los días de sol como una opción fresca, relajada y fácil de combinar.

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Por qué las bermudas serán tendencia en la temporada primavera-verano 2026

Las bermudas son de las grandes tendencias de la temporada, especialmente por la comodidad: son frescas, fáciles de combinar y sirven tanto para el día a día como para planes más producidos. La diferencia con los shorts es que simplemente tienen las piernas más largas y es, justamente, lo que las vuelve tan buscadas.

En las pasarelas de primavera-verano 2026, aparecieron en gran cantidad, con propuestas de firmas como Hermès, Talia Byre y Johanna Parv que llegaban a la altura de la pantorrilla. Además, ya no se leen solo como una prenda casual, sino que se presentan con cortes más pensados y telas más trabajadas, para adaptarse a looks más versátiles. Entre los modelos que más se ven, se destacan:

Bermudas de sastrería : su construcción tipo traje les da un aire pulido, casi masculino, que eleva cualquier look.

: su construcción tipo traje les da un aire pulido, casi masculino, que eleva cualquier look. Bermudas de denim : fáciles de usar y muy versátiles, incluso en total look de jean.

: fáciles de usar y muy versátiles, incluso en total look de jean. Bermudas de lino : livianas y frescas, ideales para los días de más calor.

: livianas y frescas, ideales para los días de más calor. Bermudas cargo: de inspiración outdoor, se impulsan en colores neutros como arena, verde oliva o gris claro.

Cómo llevar las bermudas esta primavera-verano

La clave está en las proporciones. Estas son algunas combinaciones para probar: