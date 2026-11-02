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No son capri: la prenda que será furor en la temporada primavera-verano 2026

Se trata de una de las opciones para afrontar la temporada de calor y puede sumarse a looks relajados, frescos y elegantes.

02 de noviembre, 2026 | 15.37
No son capri: la prenda que será furor en la temporada primavera-verano 2026

Con la tan esperada llegada del calor, la temporada de primavera-verano empieza a verse finalmente y hay una prenda que se repite: las bermudas. La prenda se suma a los capris y los shorts para afrontar los días de sol como una opción fresca, relajada y fácil de combinar. 

Por qué las bermudas serán tendencia en la temporada primavera-verano 2026

Las bermudas son de las grandes tendencias de la temporada, especialmente por la comodidad: son frescas, fáciles de combinar y sirven tanto para el día a día como para planes más producidos. La diferencia con los shorts es que simplemente tienen las piernas más largas y es, justamente, lo que las vuelve tan buscadas.

En las pasarelas de primavera-verano 2026, aparecieron en gran cantidad, con propuestas de firmas como Hermès, Talia Byre y Johanna Parv que llegaban a la altura de la pantorrilla. Además, ya no se leen solo como una prenda casual, sino que se presentan con cortes más pensados y telas más trabajadas, para adaptarse a looks más versátiles. Entre los modelos que más se ven, se destacan:

  • Bermudas de sastrería: su construcción tipo traje les da un aire pulido, casi masculino, que eleva cualquier look. 
  • Bermudas de denim: fáciles de usar y muy versátiles, incluso en total look de jean.
  • Bermudas de lino: livianas y frescas, ideales para los días de más calor.
  • Bermudas cargo: de inspiración outdoor, se impulsan en colores neutros como arena, verde oliva o gris claro.

MÁS INFO

Cómo llevar las bermudas esta primavera-verano

La clave está en las proporciones. Estas son algunas combinaciones para probar:

  • Para una salida de día: las bermudas de sastrería en tonos neutros, como beige, gris claro o camel, van bien con un top al cuerpo o una musculosa blanca, un blazer liviano oversize y zapatillas blancas o sandalias planas.
  • Un look romántico: una camisa liviana con estampado floral contrasta muy bien con una bermuda más estructurada, y se completa con sandalias de taco. 
  • Versión relajada: pueden combinarse con una remera básica blanca o una camisa ligera, y zapatillas o sandalias cómodas.
  • Look sastrero: una bermuda con chaleco a juego arma un look sastrero fresco, ideal para la oficina o una salida.
  • Con botas: la combinación de bermudas y botas altas es una tendencia europea que ya se ve en la Argentina. Se adapta bien a los días templados de primavera. 

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