No son capri: la prenda que será furor en la temporada primavera-verano 2026

Con la tan esperada llegada del calor, la temporada de primavera-verano empieza a verse finalmente y hay una prenda que se repite: las bermudas. La prenda se suma a los capris y los shorts para afrontar los días de sol como una opción fresca, relajada y fácil de combinar.
Por qué las bermudas serán tendencia en la temporada primavera-verano 2026
Las bermudas son de las grandes tendencias de la temporada, especialmente por la comodidad: son frescas, fáciles de combinar y sirven tanto para el día a día como para planes más producidos. La diferencia con los shorts es que simplemente tienen las piernas más largas y es, justamente, lo que las vuelve tan buscadas.
En las pasarelas de primavera-verano 2026, aparecieron en gran cantidad, con propuestas de firmas como Hermès, Talia Byre y Johanna Parv que llegaban a la altura de la pantorrilla. Además, ya no se leen solo como una prenda casual, sino que se presentan con cortes más pensados y telas más trabajadas, para adaptarse a looks más versátiles. Entre los modelos que más se ven, se destacan:
- Bermudas de sastrería: su construcción tipo traje les da un aire pulido, casi masculino, que eleva cualquier look.
- Bermudas de denim: fáciles de usar y muy versátiles, incluso en total look de jean.
- Bermudas de lino: livianas y frescas, ideales para los días de más calor.
- Bermudas cargo: de inspiración outdoor, se impulsan en colores neutros como arena, verde oliva o gris claro.
Cómo llevar las bermudas esta primavera-verano
La clave está en las proporciones. Estas son algunas combinaciones para probar:
- Para una salida de día: las bermudas de sastrería en tonos neutros, como beige, gris claro o camel, van bien con un top al cuerpo o una musculosa blanca, un blazer liviano oversize y zapatillas blancas o sandalias planas.
- Un look romántico: una camisa liviana con estampado floral contrasta muy bien con una bermuda más estructurada, y se completa con sandalias de taco.
- Versión relajada: pueden combinarse con una remera básica blanca o una camisa ligera, y zapatillas o sandalias cómodas.
- Look sastrero: una bermuda con chaleco a juego arma un look sastrero fresco, ideal para la oficina o una salida.
- Con botas: la combinación de bermudas y botas altas es una tendencia europea que ya se ve en la Argentina. Se adapta bien a los días templados de primavera.