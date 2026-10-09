Nissan vendió su filial en Argentina a dos grupos locales y deja definitivamente de fabricar autos en el país

En un movimiento que marca un antes y un después para Nissan en el país, la automotriz japonesa firmó el traspaso de su filial argentina a manos privadas. Los grupos Simpa y Tagle asumirán la operación local, dejando atrás la etapa de producción nacional para convertirse en importadores de vehículos.

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La decisión forma parte de una reestructuración global de Nissan, que incluyó el cierre de varias plantas, entre ellas la línea de pick-ups Frontier y Renault Alaskan en Argentina. Así, la compañía se enfocará en importar modelos fabricados en Brasil, México y Japón, con planes confirmados para traer la Frontier desde México y su versión híbrida enchufable desde China.

¿Quiénes son los nuevos dueños de Nissan en Argentina?

El Grupo Simpa, reconocido en el sector por representar cerca de 20 marcas de motos como KTM, Royal Enfield y Harley-Davidson, cuenta con una planta de ensamblado en Pilar. Por su parte, el Grupo Tagle es una empresa familiar de Córdoba con inversiones en bienes raíces, agro y una red de concesionarios oficiales de autos y motos, lo que suma experiencia comercial para la nueva etapa de Nissan en el país.

Este cambio implica que Nissan pasará a formar parte de Nissan Importers Business Unit (NIBU), la unidad regional que gestiona la importación en más de 30 mercados latinoamericanos. De esta manera, se busca mantener la continuidad comercial, el acceso a productos y servicios postventa, así como la red de concesionarios en todo el país.

Entre la continuidad comercial y la incertidumbre laboral: el impacto en el país

Sin embargo, la empresa no brindó detalles sobre el futuro del personal de la filial local, generando incertidumbre sobre los puestos de trabajo. Por otro lado, los concesionarios anticiparon que no habrá cambios en la red actual, lo que podría ser un alivio para los clientes habituales.

Este movimiento se enmarca en la estrategia global Re:Nissan, anunciada en mayo de 2025, que busca aumentar la eficiencia y construir operaciones más ágiles y sostenibles a largo plazo. La compañía apunta a ofrecer productos innovadores y movilidad conectada, adaptándose a las necesidades cambiantes del consumidor argentino.

Las claves del nuevo esquema importador

En ese sentido, surgen dudas sobre cómo se dividirán las responsabilidades entre los dos grupos y qué pasará si no se renueva el acuerdo automotor con México, que afecta la importación de modelos clave como el Versa y Sentra. La expectativa está puesta en los próximos anuncios, que se esperan para mediados de octubre. Con este cambio, Nissan Argentina deja atrás una etapa de fabricación local para insertarse en una nueva dinámica comercial, que podría redefinir su posición en el competitivo mercado automotor.