La respuesta de Nicole Neumann que sorprendió a Caramelito: "En la cama, siempre"

La celebridad se explayó en una reciente entrevista televisiva sobre cuánto disfruta de su pareja y su familia en este momento de su vida.

La modelo y celebridad de televisión Nicole Neumann se refirió a su presente laboral y personal en una reciente entrevista. En su descargo, la cantante de Déjame Soñar dejó en claro que se encuentra en un gran momento de su vida y que su relación con el piloto de turismo carretera, Juan Manuel Urcera, va muy bien. Además, ante las preguntas de varios periodistas, la estrella de redes se refirió a las posibilidades de convivencia y casamiento con el deportista.

“A mí me gusta la convivencia, me gusta la vida de a dos, compartida. Me encanta. Pero, bueno, tiene que ser muy consensuado y meditado, entre todo el grupo familiar”, expresó Nicole sobre las posibilidades de que su pareja se sume a la dinámica de su hogar. Por su parte, la periodista Débora D’Amato agregó: “Entonces, más allá de que tiene que ver con cómo avanza la familia ensamblada, no descartás que haya una convivencia en el corto plazo”. Como respuesta, Neumann lanzó: “No, la verdad no lo sé. Es algo que ni se habló, pero nunca se saben las vueltas de la vida”.

Luego, otro de los miembros del panel de A La Tarde, el nuevo ciclo de América TV que conduce Karina Mazzocco junto con un variado equipo, quiso saber sobre las posibilidades de casamiento y nuevos hijos en la vida de la celebridad. “¿Descartás casamiento y otro hijo? No importa si es con este, para sacarte de Urcera”. “Lo que yo siempre digo es que hoy no tengo la necesidad ni el deseo, pero, si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide, seguramente no le voy a poder decir que no a ninguna de las dos cosas”, expresó la modelo.

“Me muero de amor con ese tipo de cosas en el hombre. Cuando se les cae eso de la ternura me mata”, continuó su descargo Nicole y así demostró cuánto le gustan ese tipo de propuestas, en las que sus parejas se sacan la coraza y se abren por completo a la relación. Ante un comentario de Mazzoco sobre cuán menor es la cantidad de gente que decide casarse en la actualidad, la celebridad agregó: “No sé si es una moda. Creo que es algo muy personal y que hay muchos que siguen creyendo en eso. A algunos les funciona y a otros no, por eso está muy en cada uno todo eso”.

Chiste ingenioso

La panelista Cecilia “Caramelito” Carrizo le preguntó a Nicole si su pareja ya tenía algún hueco en su placard donde dejar su ropa. Como no podía ser de otra manera, la modelo hizo frente a la pregunta con una frase en doble sentido que hizo lanzar comentarios exclamativos a todo el estudio. “La verdad que en el placard, no. Pero en la cama, siempre”.