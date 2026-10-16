Nico Furtado rompió el silencio sobre la película de Diosito: la declaración que sorprendió a los fans.

El regreso de Diosito, uno de los personajes más recordados de El marginal, podría estar más cerca. Nicolás Furtado volvió a despertar la expectativa de los fanáticos al hablar sobre la posibilidad de retomar el papel que marcó un antes y un después en su carrera. El actor habló con un medio español durante un evento.

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Por el momento, no se anunció oficialmente la realización de una película centrada en el personaje, por lo que todavía resta conocer si las conversaciones se traducirán en un proyecto concreto.

Interpretado por Furtado, Diosito Borges se convirtió en una de las figuras centrales de El marginal.

El posible regreso de Diosito: qué se sabe

Interpretado por Furtado, Diosito Borges se convirtió en una de las figuras centrales de El marginal, la serie creada por Sebastián Ortega que conquistó al público argentino y amplió su alcance internacional tras su llegada a Netflix. Su particular manera de hablar, su personalidad impredecible y la compleja relación con su hermano Mario Borges, interpretado por Claudio Rissi, lo transformaron en uno de los personajes más populares de la ficción.

Aunque inicialmente su participación iba a ser mucho más breve, el impacto del personaje llevó a que ganara cada vez más protagonismo a lo largo de las temporadas. El propio Furtado había contado en entrevistas anteriores que Diosito iba a morir en el séptimo capítulo de la primera entrega, pero que su recorrido terminó extendiéndose mucho más de lo previsto.

La posibilidad de una historia propia no es nueva. En 2019, cuando le preguntaron por un eventual spin-off, el actor manifestó su entusiasmo ante la idea de explorar al personaje en otros escenarios y situaciones. Esa declaración dejó abierta la puerta a nuevas historias protagonizadas por el menor de los hermanos Borges.

"Se habla mucho de una vuelta de Diosito, creo que hay algo ahí dando vueltas... Todavía no hay nada confirmado, pero sí podría haber algún guion cinematográfico que me podrían llegar a presentar", expresó el actor uruguayo durante una red carpet en España. Por el momento, no se anunció oficialmente la realización de una película centrada en el personaje, por lo que todavía resta conocer si las conversaciones se traducirán en un proyecto concreto.

El desafío de volver a interpretar a un personaje icónico

Para Furtado, Diosito representa uno de los papeles más importantes de su trayectoria profesional. La composición del personaje, con su dentadura característica, el pelo platinado y sus gestos particulares, fue clave para construir una figura reconocible incluso fuera de la pantalla.

Sin embargo, el actor también desarrolló una carrera con proyectos diferentes, tanto en Argentina como en el exterior. Entre sus trabajos recientes se encuentra Juan se alquila, la serie de Flow en la que comparte elenco con Gimena Accardi.