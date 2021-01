Neymar siempre se ha dado que hablar no sólo por lo que ha hecho dentro de la cancha con Barcelona, PSG o la Selección brasileña sino también por su vida privada. En varias oportunidades ha sido más noticia por las parejas con las que estuvo, los escándalos que protagonizó o por las estrategias que adoptó para tener buena onda con una mujer. Y en las últimas horas, nada menos que una conductora de América TV reveló que recibió un mensaje por parte del brasileño. Se trata de Jujuy Jiménez.

En su visita al programa Los Mammones, conducido por Jey Mammon, la modelo fue entrevistada en el living de Estelita, que le consultó detalles de su vida: "¿Ahora estás sola?". Y la joven indicó: "Sí, y estoy muy bien, muy conectada con el laburo y con lo profesional".

Luego, y ante la pregunta de si tuvo relación con futbolistas, Jujuy Jiménez manifestó: "Me gusta que los deportistas tienen esa cosa como que son pasionales. Con futbolistas no salí, pero me han buscado". Y luego, se produjo la revelación que sorprendió a Estelita: "Una vez me escribió Neymar también y ni cabida, me parece como muy atorrante".

¿Neymar estaba en pareja cuando se decidió a escribirle? "No sé si tenía esposa, pero sí es un futbolista internacional. Me parece un atorrante", sostuvo la presentadora de Informados de Todo, en América TV, donde comparte pantalla con Guillermo Andino.

La bronca de los trabajadores de América TV con Jujuy Jiménez:

Jujuy Jiménez -conductora de América TV- asistió a una fiesta en la que estuvo en contacto con varias personas. Como consecuencia, los trabajadores del canal repudiaron el acto y la escracharon. A través de un descargo que realizaron en Facebook, cuestionaron la actitud de la presentadora: "Sé responsable, ¡¡¡cuidate!!! No hagas como Jujuy que arma una festichola de cumpleaños y después viene a poner en riesgo a los que trabajan con ella".

Asimismo, los empleados apuntaron contra la conductora por su acto irresponsable: "PD1: si sos productor pedile los videos así los pasas al aire para mostrarle al público qué es lo que NO HAY QUE HACER para evitar CONTAGIOS. PD2: alguien que le avise a la dirección del Grupo América que tiene 2 programaciones completas las 24 horas vigilantendo gente que rompe el protocolo y después televisa como una ‘gracia’ lo que hace su conductora".