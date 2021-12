Joven quedó encerrado en plena Navidad, su familia lo ignoró y el tuit se hizo viral: "Borrachos de mierda"

Durante la Navidad, un joven se quedó encerrado en la terraza de su casa y sus familiares se olvidaron. La publicación se hizo viral en las redes sociales.

En reuniones familiares de Navidad y Año Nuevo siempre hay historias y anécdotas para contar. Precisamente, el pasado fin de semana, en las redes sociales hubo un relato que dio que hablar y se volvió viral en todo el país: un joven contó que, al momento del brindis, se quedó encerrado en la terraza de su casa y que sus familiares se olvidaron. ¿El motivo? Estaban "borrachos", según se indicó.

El hecho ocurrió en Sarandí, provincia de Buenos Aires. Allí, pasada la medianoche, Juan subió a la terraza de la casa para fumar. Sin embargo, y de manera inesperada, la puerta se cerró. Luego de intentar abrirla, y de fracasar en varios intentos, se comunicó con su familia por mensajes de WhatsApp y llamadas, aunque nadie de ellos respondió.

Durante más de 40 minutos, el joven de 20 años permaneció encerrado. Mientras sus seres queridos brindaban y disfrutaban de los primeros minutos de la Navidad. Según le contó luego a TN, intentó hacerse escuchar, pero no tuvo éxito. "Empecé a golpear la puerta que estaba más cerca de mi familia pero no escuchaban nada. También les grité pero no hubo caso, yo oía como reían y bailaban abajo y quería ir", manifestó.

Un joven pasó encerrado la Navidad, mientras sus familiares brindaban.

Antonio, un primo de Juan que estaba atento al grupo de WhatsApp y que no estaba presente en el festejo, fue el encargado de contar en Twitter qué fue lo que pasó con el hombre encerrado: "Ayer mi familia se olvidó a un primo en la terraza". Y compartió los mensajes que envió su familiar: "Che, me dejaron encerrado en la terraza. Hace 20 minutos que estoy gritando, llamando, nadie me da bola. Borrachos de mierda".

Papá Noel justiciero en Rosario

En la pasada Navidad también se vivió una situación sumamente increíble: en la ciudad de Rosario, un hombre disfrazado de Papá Noel redujo a un ladrón en plena calle tras haberle arrebatado la cartera a una mujer minutos antes.

El justiciero navideño era un repartidor que trabaja con su moto en la ciudad santafesina y estaba realizando su trabajo disfrazado de Papá Noel. Al ver que un hombre le sacó la cartera a una mujer que caminaba por la calle, reaccionó rápidamente y lo redujo. Inmediatamente después, decidió entregarlo con las autoridades policiales de la zona. ¡Increíble!