Nati Jota sorprendió con sus opiniones sobre la marihuana

En los últimos años, el uso recreativo de la marihuana se popularizó y extendió en gran parte de la sociedad. El tabú respecto al "porro" decreció y las expresiones por la legalización del cannabis se multiplicaron en los más diversos ámbitos. La última celebridad en hablar del tema fue Nati Jota, que aseguró que no fuma pero que ve con buenos ojos la posibilidad de que deje de ser ilegal. "Pero hay un montón de gente que, como yo, toman dos fernet, y otros que se prenden un porro. ¿Cuál es la diferencia?", analizó la influencer.

En diálogo con el Show del Espectáculo, conducido por Ulises Jaitt en Radio Urbana, Nati Jota habló de diversos temas polémicos, entre los que se destacó su opinión sobre el debate que rodea a la marihuana. "Estoy a favor de la legalización de la marihuana. Todo en su medida debería consumirse", aseguró la periodista. De la misma manera, la influencer remarcó que no le ve "mucha diferencia a la marihuana del alcohol y sin embargo el alcohol es legal...¡y debería estar regulado!".

"La gente fuma igual y por eso también hay narcotráfico... Y un montón de cosas que disminuirían un montón", continuó Nati Jota en su explicación sobre por qué está a favor de que se regularice el consumo de cannabis. A la vez, la influencer también aclaró que no fuma: "Pero hay un montón de gente que, como yo, toman dos fernet, y otros que se prenden un porro. ¿Cuál es la diferencia?". "El alcohol en exceso te hace perder el control y sin embargo es legal", concluyó su argumento la periodista, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram.

Nati Jota comparó el consumo de marihuana con el de alcohol, que sí es legal y está regulado.

Aborto, pena de muerte y prostitución

Entre otras cuestiones polémicas que abordaron Ulises Jaitt y Nati Jota estuvo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que en Argentina es ley desde diciembre del 2020. Aunque no brindó muchos argumentos ni se explayó, la influencer se pronunció a favor de la ley que se aprobó a fines del año pasado. En lo que sí desarrolló su opinión fue sobre la pena de muerte: "Creería que no estoy a favor". Entre los motivos que la periodista esgrimió se encuentra la posibilidad de que la Justicia se equivoque, "también me parece gravísimo que alguien vaya por error de por vida a la cárcel".

"Si es algo que sucede creo que un tipo de marco legal debería tener. Porque es muy peligroso y porque también hay muchas chicas que lo terminan haciendo por trata. Si lo elegís, estaría bueno que algo lo regule. Que esté legalizada", sumó Nati Jota sobre cómo cree que debe analizarse la problemática de la prostitución. Lejos de guardarse sus opiniones, la influencer también se refirió a la pandemia y si bien resaltó que ella no es "la regla en persona", opinó: "Todos estamos tratando de cumplir lo más posible, estamos aprendiendo, en un momento quizás subestimamos al virus, después nos asustamos, después dijimos ya pasó".