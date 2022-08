Ultimátum, la banda de "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz", en su auge: "Nos sentimos Los Beatles"

Tres integrantes del grupo musical dialogaron con El Destape y hablaron sobre su presente artístico tras la explosión mediática que vivieron. Ultimátum es la banda que improvisó una canción en Plaza Dorrego para llamar al padre de un nene perdido.

"Eduaaardo, vení a buscar a Juan Cruz" se convirtió en un hit nacional la semana pasada tras lo ocurrido en la plaza Dorrego del barrio de San Telmo. Pablo Krauss, Harry Barcia, Pablo García y Daniel German son cuatro músicos que hace décadas dedican su vida al rock en presentaciones callejeras y por fin gozan de un momento de gloria a nivel masivo. El espíritu solidario de estos cuatro artistas hizo que su sello como banda cobrara notoriedad y lograra la empatía de millones de personas a través de las redes sociales. Después de transitar momentos de incertidumbre y desesperanza durante la pandemia, Ultimátum tuvo su recompensa con esta improvisación que cambió sus vidas y les permitió sentirse Los Beatles en su mayor auge. Los músicos dialogaron con El Destape Web y contaron cómo viven esta inesperada irrupción en sus vidas.

Ultimátum se formó hace cinco años aunque sus integrantes se conocen desde hace décadas. Los músicos le pusieron el nombre a su banda hace tres meses y tocan en Plaza Dorrego desde hace siete años, pero un fin de semana de agosto del 2022, sin darse cuenta, marcaron un antes y un después en su camino artístico. "Tuvimos que meterle pata a todo. Era todo mucho más informal y tuvimos que formalizar, en el sentido de definir bien un nombre para la banda, hacernos un Instagram...", cuenta Krauss justo antes de que Harry relate cómo surgió ese nombre para el grupo. "Un día estábamos hablando no sé de qué y yo dije la palabra ultimátum; y Pablo me dice: ‘Qué buen nombre para la banda’. Y ahí quedó", recuerda el guitarrista.

"Hacemos covers. Para vivir de esto tenés que tocar lo que le gusta a la gente, pero eso no quiere decir que no tengamos composiciones. Al repertorio lo vas viendo, te das cuenta con la gente, el tiempo te va diciendo", agrega el cantante y bajista de la banda viral sobre la elección de canciones, que varían entre canciones del rock nacional e internacional.

Pero, de pronto, cuando menos se lo esperaban, un tema suyo surgido de la pura improvisación los puso en las portadas de todos los medios y en las pantallas de todos los canales de televisión. "Es increíble. Para nosotros es raro. Hicimos el Instagram y ya tenemos 14 mil seguidores. Nos sentimos Los Beatles", confiesa Harry entre risas. Y concluye: "Hacemos lo que nos gusta, vivimos haciendo lo que nos gusta. Somos privilegiados porque no todo el mundo tiene esa posibilidad".

La mayor diferencia entre el arte callejero y el institucionalizado es que, en el primer caso, el artista se acerca a gente que no lo conoce. Interpretar canciones en la vía pública puede desembocar en situaciones atípicas que, a diferencia del caso de Eduardo y Juan Cruz, muchas veces no terminan bien. "Tenemos anécdotas de todo tipo: Si vemos que hay muchos alcoholizados nos tenemos que ir, no podemos tocar: se sientan arriba de la gorra, agarran el micrófono. No lo decimos con mala onda; entendemos lo que les pasa, a veces el estado alterado hace hacer cosas desubicadas".

Cómo surgió la idea de empezar a cantar "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz"

"Estaba el nene perdido en la plaza y la gente decía 'Eduardo, apersonate'. Entonces yo empecé 'Eduaaardo' y Pablo me siguió con la otra parte y ahí arrancamos. Armamos esa batahola con la idea de que el padre encuentre al nene. Tardó unos diez, quince minutos en resolverse la secuencia", enuncia Harry. La improvisación siempre fue una cualidad en las presentaciones de la banda, pero en esta ocasión escaló a un nivel superior: "Esos nombres: Eduardo y Juan Cruz, esa mezcla tan poderosa. Me doy cuenta que el 'vení a buscar' es como un reto y los pibes se matan de risa", analiza Pablo.

García asegura que les hubiera gustado hablar con Eduardo, ya que su notoriedad en los medios se dio por contar la historia protagonizada por él: "Decirle que no es que estábamos haciendo una joda. Brindamos un servicio para que se encuentre el padre con el nene y, bueno, surgió eso. Creemos que el lío que se armó es por lo que se pudo encontrar; no sé dónde estaría, tardó un rato en aparecer. Y después no supimos más nada, él se fue".

La desazón de la pandemia y el inesperado éxito

La ausencia de gente en las calles y bares hizo que el arte callejero quede casi extinto durante el proceso más fuerte de cuarentena por la pandemia de coronavirus; muchos debieron olvidarse de su pasión y cambiar el rumbo de su vida para poder subsistir. "Fue duro eso, fue muy duro. Llegar al punto de decir ‘tengo que vender un instrumento’ . Yo lo pasé: tenía una guitarra que la tuve que vender. También pensé en vender el bajo pero por suerte no", suelta Pablo.

El fin de semana siguiente al momento que volvió viral a la banda, los músicos volvió a presentarse en Plaza Dorrego y vivieron lo que habían soñado durante toda su vida: "Tocábamos Eduardo y venía corriendo la gente. Esta vez en vez de escucharnos desde las mesas, venían alrededor nuestro. Todos querían Eduardo, en un momento Harry dice ‘tenemos que tocar otra cosa, ¿o quieren que toquemos Eduardo 45 minutos?’ (risas)".

El día posterior a la viralización del video en las redes fue el cumpleaños de Harry. El músico de voz profunda y cabello largo, siempre detrás de sus particulares lentes oscuros, acudió a la casa de su hermano a pasar el día con su familia: "Estaban todos como locos y yo digo ‘¿qué pasa?’. Me empezaron a mostrar lo que pasó y no podía creer". Eufórico, el guitarrista cuenta que los llamaron de medios de España y New York. "Ahora empieza el campeonato de Básquet y nos llamaron para que vayamos a tocar. Uno sabe que se va a pasar esto en algún momento, pero hay que aprovecharlo", agrega el cantante.

La respuesta de Ultimátum a los comentarios críticos tras su canción

Unos pocos usuarios de redes mostraron su disconformidad con el clima generado por la banda en el momento en que Juan Cruz estaba perdido, con el argumento de que banalizaron la angustia de ese nene. "Nos comentaron que algunos dijeron como que nos tomamos en joda el asunto y no, no lo tomamos en joda. Primero paramos de tocar. Somos músicos con mucha batalla encima; nos salió que la mejor forma de encarar este asunto era con música y que sonara más fuerte para llamarle la atención al padre. El que interpretó que fue una burla la verdad que está muy equivocado", defiende Harry la actitud solidaria de su banda.