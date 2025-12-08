Sorpresa por la edad sonora que reveló Spotify Wrapped 2025

Spotify Wrapped 2025 llegó con una novedad que no pasó desapercibida para sus millones de usuarios: la función de edad sonora. Esta herramienta, que se sumó al clásico resumen anual, sorprendió al asignar a cada persona una edad musical que en muchos casos superó ampliamente la real. La explicación detrás de esta cifra no es la edad biológica, sino un cálculo basado en los años de lanzamiento de las canciones más escuchadas y el estilo predominante en la playlist personal.

Así, quienes se volcaron a clásicos del rock, pop de los 80 o éxitos de los 90 recibieron una edad sonora que refleja la juventud de esas décadas. Para determinar esta edad, Spotify analizó todas las canciones reproducidas entre enero y mediados de noviembre de 2025. Luego, identificó el período de cinco años en el que el usuario más interactuó musicalmente, comparándolo con patrones de otros oyentes de su misma edad real.

La plataforma asume que ese intervalo coincide con la adolescencia, apoyándose en la teoría del “golpe de reminiscencia”, que sostiene que los gustos musicales más duraderos se forman en esa etapa. Por ejemplo, alguien de 20 años que escuchó mayormente música de finales de los 70 recibió una edad sonora de 63 años, la correspondiente a quienes vivieron su juventud en ese momento.

Este fenómeno generó una ola de reacciones en redes sociales, donde jóvenes con edades sonoras de 60 o 70 años compartieron su sorpresa y buen humor. A la vez, adultos con hijos adolescentes descubrieron que sus resultados parecían propios de la Generación Z. El debate se instaló rápidamente: ¿Spotify nos “envejece” o nos “rejuvenece” según lo que escuchamos?

El detalle de la edad sonora en Spotify

La función, pensada para entretener, puso en evidencia cómo la nostalgia influye en la cultura digital y la diversidad de preferencias musicales entre usuarios. Los análisis mostraron que géneros como el rock clásico, pop de los 80 y 90, jazz, disco y folklore, asociados a generaciones anteriores, impulsaron las edades sonoras más altas. En cambio, quienes prefirieron música de los 2000 o de la última década obtuvieron edades sonoras más cercanas a la juventud actual.

Uno de los memes que generó el Spotify Wrapped 2025 con su novedad de "edad sonora".

Además de la edad sonora, Spotify Wrapped 2025 sumó otras funciones para enriquecer la experiencia, como un comparador de gustos por edad, la opción Wrapped Party para compartir preferencias con amigos y los Clubs, comunidades basadas en estilos musicales favoritos.

El resumen también mantuvo sus secciones clásicas, con rankings de canciones, artistas, géneros y pódcast más escuchados, junto con nuevas herramientas visuales e interactivas que facilitaron la navegación y el intercambio de resultados. Este lanzamiento puso en primer plano cómo la tecnología puede reinterpretar la memoria colectiva y personal a través de algoritmos, mostrando que la música no solo conecta generaciones, sino que también construye puentes entre el pasado y el presente.