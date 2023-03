La música se despide de Chano: el adiós del cantante argentino

A pocos días de haber salido de la clínica, Chano protagonizó una triste noticia. Santiago Moreno Charpentier y un anuncio a sus seguidores.

Chano Moreno Charpentier sorprendió a sus seguidores con una triste noticia para el mundo de la música. Luego de superar un grave cuadro de salud, el cantante fue dado de alta y en las últimas horas anunció una decisión que marca un antes y un después en su carrera musical.

Teniendo en cuenta la desazón que genera no verlo por tiempo indefinido en los escenarios, pero comprendiendo que su salud es lo más importante y en este momento necesita un parate, el cantante se manifestó. "Se vienen los últimos tres shows de este ciclo y por mucho tiempo no vuelvo a tocar. Este viernes y sábado en La Plata y el 17 de marzo en Lollapalooza”, explicó Santiago Moreno Charpentier.

De este modo, el 17 de marzo será el último recital de Chano. Luego, el cantante se enfocará en su salud y se refugiará en sus seres queridos para seguir con su tratamiento de rehabilitación. El público así lo entendió y es por eso que recibió muchos mensajes de aliento y de fuerza para la nueva etapa que lo tendrá fuera de los escenarios.

Militta Bora, letal contra Chano tras su internación

Militta Bora habló sobre la reciente internación de su expareja, Chano Charpentier, quien había sido ingresado al Sanatorio Otamendi con pronóstico reservado. Según la cantante, tanto esta internación como las anteriores se tratarían de "una estrategia de marketing".

Bora, quien había denunciado al exvocalista de Tan Biónica ante la Justicia por maltrato y abuso sexual durante su relación, aseguró que el cantante estaría sacando provecho de su enfermedad para promocionar sus shows, ya que días después de su internación, anunció su vuelta a los escenarios con dos shows en la Ciudad de la Plata.

"Todas las personas que estuvimos cerca de este personaje siempre tuvimos la intención de ayudarlo. Todos habremos sido víctimas de alguna forma u otra. No me interesa la vida de esta persona, yo me ocupo de mis cosas. Y lo que es pertinente a la Justicia, la Justicia", dijo Militta en diálogo con A la Tarde (América TV).

En este sentido, señaló que esta internación "es una gran estrategia de marketing que manejó durante toda su carrera". "Seguramente, ahora va a anunciar un show como una reinvención, y me parece genial si es la forma que el tiene como resurgir, está perfecto. No me sorprende esto", declaró. Sobre su relación, aseguró que si bien el final "fue bastante traumático", tuvo que hacer "un trabajo interno muy fuerte" para quedarse con los recuerdos positivos de su relación.