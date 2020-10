Sacaron a la luz problemas de alcoholismo y broncas personales.

Explotaron las internas en el grupo de cumbia Ráfaga. El ex cantante de la banda, Rodrigo Tapari, le respondió al actual vocalista y lider histórico Ariel Puchetta. Todo comenzó a raíz de duras declaraciones por parte de Puchetta al aire de Los Ángeles de la mañana (LAM), programa conducido por Ángel de Brito en El Trece.

"Me molesta el relato del alcoholismo y todo eso... siento que se ensucia a Ráfaga y yo los conozco a los chicos, a la mayoría desde que teníamos 16 años, y somos una familia", manifestó Puchetta, quien fue entrevistado antes de la participación de Tapari en el mismo programa. Con estas palabras, Ariel se refirió a los problemas personales que Rodrigo logró vencer de forma despectiva. Esto generó el enojo de quien actualmente brilla en su carrera como solista.

Rodrigo Tapari le contestó a Ariel Puchetta y desnudó las internas en Ráfaga

"Tengo muchas cosas para decir pero sé que los tiempos son cortos. Primeramente quiero agradecer. Fueron 14 años y mi hija tiene 13...", comenzó diciendo Rodrigo Tapari, quien fue acompañado al programa de de Brito por su esposa Antonella. En tanto, la compañera del cantante aseguró: "Nosotros vivimos 14 años compartiendo con ellos muchas cosas y desde nuestro lugar no tenemos ningún tipo de problemas. Rodri jamás se dirigió hacia ellos con el tema de su historia personal".

Por otra parte, Tapari agregó: "Ráfaga fue mi escuela musical y es hasta el día de hoy, mi familia. Hay un tema que yo quiero separar que es Ariel Puchetta porque en un momento él dice 'los chicos se enojan' y yo tengo trato con los chicos. Me gustaría escucharlo de parte de ellos".

Puchetta se molestó con Tapari por "ensuciar" a Ráfaga con el alcoholismo

"No tengo ningún problema con él ni con nadie. Es más, tengo que agradecerle que se haya ido de Ráfaga para yo poder entrar. Si no, yo no estaría acá. Voy a contar algo que no conté nunca: lo que se escuchaba de Ariel en las internas no era tan lindo entonces yo le tomé bronca", reconoció Tapari, desnudando internas que Puchetta nunca reconoció en El Trece.

A su vez, Tapari reveló: "Cuando me entrego a Dios y cambia mi vida me sentí incómodo porque dije '¿por qué le tengo odio a este hombre si nunca lo conocí?' y decidí enviarle mensajes. Hasta le hablé para hacer un tema... después pasó el tiempo, él volvió a Ráfaga y empezó todo este dilema".