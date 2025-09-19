Explosivas declaraciones de Fabiana Cantilo contra L-Gante: “No”

Fabiana Cantilo destruyó a L-Gante.

Fabiana Cantilo volvió a dar de qué hablar con una serie de comentarios que encendieron la polémica. En medio de la presentación de su película Lágrimas de fuego, la artista, que tiene programado un show en Neuquén a finales de octubre tras reprogramar su agenda por problemas de salud, lanzó filosas críticas contra L-Gante y la música urbana.

Mientras ponderaba el trabajo de otras figuras, Cantilo resaltó: “Lali peló rock y rebeldía, mi amor. La obligaban a actuar de monja. Creo que a ella no le gustaba, pobrecita”. También destacó a Ca7riel y Paco Amoroso, candidatos a múltiples premios en los Latin Grammy, y mencionó que le gustan artistas como Trueno y Wos.

Sin embargo, sobre L-Gante fue categórica: “No me preguntes más por él. No le entiendo nada. Es un problema. Son los errores de la vida. No me hagas hablar más porque voy a decir un desastre. No me importa L-Gante”. Cuando el cronista de El Nueve intentó saber si el músico le parecía un referente, ella remató: “No sé de qué música. Me lo puse a escuchar y habla con sus amigos”.

La cantante incluso se animó a una comparación inesperada con Wanda Nara, que también incursionó en la música: “No la escuché. No sabe, no contesta. Igual Wanda es mejor que L-Gante, si vamos a decir algo. Pero no me pregunten por esa gente porque no quiero hablar porque no le entiendo”.

El presente de Fabiana Cantilo

Más allá de la polémica, Cantilo atraviesa un momento de intensa actividad. Tras recuperarse de problemas de salud, la artista prepara su llegada a Neuquén con un show que promete repasar sus clásicos y parte del material de Lágrimas de fuego, su nuevo proyecto cinematográfico que fusiona música y actuación, marcando una etapa de experimentación creativa en su carrera.



