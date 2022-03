Conmoción por el anuncio de Abel Pintos: "Cumplí un sueño"

Mientras se enfoca en los próximos shows y recitales, Abel Pintos hizo un emotivo descargo en las redes sociales y causó revuelo entre sus fanáticos.

Abel Pintos transita un momento sumamente particular. Luego de haber realizado una gran gira por varias parte de la Argentina y también de Uruguay, y mientras sigue con la mira puesta en los próximos shows que tiene programados, el famoso cantante decidió hacer un emotivo descargo personal en las redes sociales.

"Anoche terminé de cumplir el sueño de hacer dos funciones en el Antel Arena de Montevideo y vivirlas con un nivel de alegría superlativo de parte de todos los presentes", manifestó Pintos, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde se mostró contento por haber tocado en el escenario que tiene capacidad para 15.000 espectadores.

Asimismo, el bahiense de 37 años se mostró agradecido por el cariño y el apoyo que le brinda el público cada día. "Gracias por el amor, porque el amor es todo. Lo demás es espuma y cotillón", expresó, a pura emoción.

Abel Pintos se mostró conmovido por haber tocado en Uruguay.

Los próximos shows y conciertos que brindará Abel Pintos

Abel Pintos brindará nada menos que 30 conciertos en el Teatro Ópera en los meses de mayo, junio y julio de 2022. A continuación, los días y horarios de los recitales que dará el cantante bahiense.

Miércoles 18 de mayo.

Jueves 19 de mayo.

Viernes 20 de mayo.

Sábado 21 de mayo.

Miércoles 25 de mayo.

Jueves 26 de mayo.

Viernes 27 de mayo.

Sábado 28 de mayo.

Miércoles 1 de junio.

Jueves 2 de junio.

Viernes 3 de junio.

Sábado 4 de junio.

Miércoles 8 de junio

Jueves 9 de junio.

Viernes 10 de junio.

Sábado 11 de junio.

Miércoles 15 de junio.

Jueves 16 de junio.

Viernes 17 de junio.

Sábado 18 de junio.

Miércoles 22 de junio.

Jueves 23 de junio.

Viernes 24 de junio.

Sábado 25 de junio.

Miércoles 29 de junio.

Jueves 30 de junio.

Viernes 1 de julio.

Sábado 2 de julio.

Miércoles 6 de julio.

Jueves 7 de julio.

Las exigencias de Abel Pintos para brindar un recital en Catamarca

Hace unos días, Abel Pintos brindó un recital en Catamarca, precisamente en Valle Viejo. Allí, uno de los organizadores de Palusa Producciones, encargados de diagramar el evento, dio precisiones acerca de los pedidos que hizo el músico en la previa a su llegada.

En una entrevista que le concedió al medio local El Ancasti, el organizador de eventos señaló, con seguridad: "Abel Pintos es lo más simple que se conoció". En tanto, profundizó y justificó su afirmación: "El tipo es lo más simple del mundo: la comida que pidió es una tabla de fiambres, unas empanadas y comida vegetariana".

Asimismo, y según indicó el hombre que formó parte de la organización del recital en Catamarca, dejó en claro que Abel Pintos "pidió seis packs de agua mineral, tres al natural y tres frías" para el grupo de 23 personas que lo acompañó, entre los que se destacan músicos, iluminadores y miembros de su staff. "Es lo más simpe que hay, una masa el chango", concluyó, todavía sorprendido por la forma de ser del cantante y compositor.

Cómo suele componer Abel Pintos sus canciones

Consultado acerca de si hay alguna emoción que no pudo transmitir en una canción, Abel Pintos aseguró: "No, eso no me sucedió. Seguramente tengo muchas cosas por decir, pero no me ha pasado de querer hablar de algo, y no poder hacerlo". En tanto, resaltó que, a la hora de componer, suele manifestar sentimientos que le suceden en el plano personal: "La música funciona así para mí, las cosas se procesan dentro mío y en algún momento sin decidirlo desde la razón, esas emociones me abordan y buscan expresarse".