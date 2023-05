Caso de derechos de autor contra Ed Sheeran es considerado por un jurado en Nueva York

Un jurado decidirá si el cantautor británico Ed Sheeran copió la canción "Let's Get It On" de Marvin Gaye, tras escuchar el miércoles los alegatos finales de un juicio sobre derechos de autor que ha durado una semana.

La abogada de Sheeran, Ilene Farkas, dijo a los miembros del jurado en el tribunal federal de Manhattan que las similitudes en las progresiones de acordes y ritmos del clásico de Gaye y el éxito de Sheeran "Thinking Out Loud" eran "las letras del alfabeto de la música".

"Se trata de bloques básicos de construcción musical que los compositores de canciones ahora y siempre deben ser libres de usar, o todos los que amamos la música seremos más pobres por ello", dijo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Keisha Rice, que representa a los herederos del coautor de Gaye, Ed Townsend, que demandan a Sheeran y a su discográfica, dijo que sus clientes no reclamaban la propiedad de elementos musicales básicos, sino "la forma en que estos elementos comunes se combinaron de forma única".

"El señor Sheeran cuenta con que ustedes estén muy, muy abrumados por su éxito comercial", dijo, instando a los jurados a usar su "sentido común" para decidir si las canciones son similares.

Los miembros del jurado fueron enviados a casa poco después de los alegatos finales y volverán el jueves por la mañana para deliberar.

Gaye, fallecido en 1984, colaboró con Townsend, fallecido en 2003, en la composición de "Let's Get It On", que alcanzó el primer puesto de las listas Billboard en 1973. "Thinking Out Loud" alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100 en 2015.

Sheeran también enfrenta demandas por "Thinking Out Loud" en el mismo tribunal por parte de una empresa propiedad del banquero de inversiones David Pullman, que posee derechos de autor sobre la canción de Gaye.

Con información de Reuters