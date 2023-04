Alejandro Lerner dijo lo que todos piensan sobre el retiro de Ulises Bueno: "Hay que ser honesto"

Alejandro Lerner no se calló nada y habló sin filtros sobre Ulises Bueno. Qué dijo el cantante de su colega temporalmente retirado.

Alejandro Lerner es uno de los artistas consagrados de la música argentina. Habiendo pasado su pico máximo durante las décadas de 1980 y 1990, el cantante continúa vigente hasta el día de hoy y estará presente en la despedida de los escenarios de Ulises Bueno. Justamente, sobre él habló y fue contundente.

"Si Ulises quiere decsansar, dedicarse a él mismo, a la familia, a algo más profundo, a algo espiritual... es joven, las ganas de volver al escenario van a reaparecer", manifestó Alejandro Lerner en diálogo con El Doce. A su vez, recordó una anécdota personal en la que también decidió ponerle un parate temporal a su carrera: "Yo lo hice en el año 86. Del 81 al 86 no paraba y luego estuve dos años sin volver. Me fui a Nueva York a estudiar"

"Paré mi carrera y el manager y la discográfica me querían matar porque vendía cientos de miles de discos y tenía un montón de shows, pero no daba más. El auto no tenía agua, aceite, nada. Creo que si siente el llamado del descanso hay que hacerlo. Hay que ser honesto con uno mismo porque si no el público también se da cuenta", expresó Alejandro Lerner. De este modo, dijo lo que todos piensan sobre Ulises Bueno y su despedida: necesita descansar para volver a ser.

Beatriz Olave contó la verdad sobre el retiro de Ulises Bueno

El repentino comunicado con el anuncio del retiro de Ulises Bueno de la música se sintió como un baldazo de agua fría para sus fanáticos y cuando se revelaron los motivos que llevaron al artista a tomar tal decisión la preocupación fue masiva. Al punto que Beatriz Olave, mamá de Ulises, decidió hablar para explicar cómo está atravesando esta etapa de su vida el hermano del fallecido Rodrigo Bueno.

Durante una charla con el animador Juan Alberto Mateyko, Beatriz Olave habló por su hijo y remarcó: "Es una decisión tomada de Ulises para poder ser feliz en su vida, después de haber trabajado tanto, 23 años en los escenarios. Hoy necesita ser una persona como todas. El sueño de él es formar una familia, tener una mujer al lado, estar con su hija y lo que más necesita es el amor”.

Sobre los motivos que trascendieron y que habrían llevado al artista y su círculo a agilizar el retiro -la lucha contra las adicciones de Ulises- su mamá indicó: “De colectivo en colectivo, de cama en cama desconocida, de escenarios y tablas todas las semanas se le iba a ir pasando la vida y no lo iba a poder encontrar”.