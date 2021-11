Abel Pintos fue sorprendido por una moza cordobesa: "Tengo muchas ganas"

El cantante fue protagonista de un video que se hizo viral en las redes sociales. Abel Pintos y la sorpresa de una moza cordobesa que le cantó para sorprenderlo.

Abel Pintos se presentó en la Fiesta Nacional del Maní, en la localidad cordobesa de Hernando. Allí se encontraba dispuesto a dirigirse hacia el escenario donde luego brindó su show, pero recibió una grata sorpresa por la que tuvo que detener sus pasos. Una moza del Hotel Ikera, donde se alojó Abel Pintos, le cantó Tanto amor para demostrarle sus dotes artísticos al ídolo.

En diálogo con El Doce, Agostina Cabrera expresó su sorpresa por haber podido lograr este momento: “Sinceramente ni yo lo sé. Fue muy de sorpresa. A él lo quería saludar porque soy re fanática de él de chiquita, pero tampoco quería molestarlo porque venía con mucha gente, desde el hotel tampoco queríamos molestarlo. Le conté a mi encargado y le dije que canto y me dijo ‘Agostina cuando baje Abel cantale’ y apenas bajó dije ‘me arriesgo’, total si me escucha me escucha sino me llevo una linda experiencia. Estaba muy nerviosa”.

“Él me aplaude, pero justo tenía que salir a dar un show. Él se queda en el momento como esperando para que vaya a saludarlo y de los nervios le decía ‘gracias, gracias’ y le hacía con la mano para que se vaya al show. No me pude sacar foto, todo el mundo me lo dice. Tengo muchas ganas de cantar y seguir con esto”, agregó Agostina, que recibió la gratitud de uno de los máximos exponentes de la música nacional al oírle interpretar uno de sus éxitos. De este modo, quedó comprobado (una vez más) el cariño que "La Familia" siente por el oriundo de Bahía Blanca.

Abel Pintos se exilió de Buenos Aires: "No teníamos a nadie"

El cantante Abel Pintos transita por un gran momento profesional y afectivo. Siendo uno de los cantantes argentinos más exitosos a nivel nacional e internacional, también encontró la felicidad plena en su matrimonio con Mora Calabrese y en el nacimiento de su hijo Agustín. Sin embargo, había algo que aún le faltaba: la comodidad habitacional. Es por esta razón que, hace un tiempo, decidió irse de Buenos Aires para vivir definitivamente en Chaco.

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Abel Pintos a "exiliarse" de la provincia en donde nació para marcharse al norte argentino? En diálogo con Para Tí, el artista explicó: "Lo que sucedió es que vivíamos en Pilar, al norte de la Provincia de Buenos Aires, y estábamos lejos de las dos familias, no teníamos a nadie. No teníamos a nadie realmente cerca. Yo quería que ella también tuviera otro tipo de contención, amigas, familia, con Guillermina, la hija de Mora. Ahí me di cuenta que me sentaba muy bien estar en esa ciudad chaqueña”.