Los fans de Oasis se ilusionan con el tan ansiado regreso.

Después de once años y medio de espera, desilusiones, esperanza sin sentido y demás, los fanáticos de Oasis sonríen porque Liam y Noel Gallagher trabajarán juntos en el negocio del cine y eso hace que la vuelta de la mítica banda británica esté más cerca que nunca de concretarse de manera oficial.

Los hermanos que lideraron el grupo inglés entre 1991 -cuando se formó en Manchester- y el 28 de agosto de 2009 -cuando se separó definitivamente en París- registraron la empresa Kosmic Kyte, que se describe con el propósito de “generar actividades de producción de películas”, según publicó el diario The Sun. Por lo tanto, es posible que empiecen a trabajar en un film sobre la historia de Oasis, ya que Liam y Noel figuran como directores de la nueva firma junto con Alec McKinlay, que dirige Ignition, la compañía que los gestiona.

Sin demasiadas novedades adicionales al respecto, esta noticia alcanzó para ilusionar a los millones de seguidores de la banda en todo el mundo luego de que el menor de los Gallagher tuviera varios guiños hacia el mayor en las redes sociales, con sus constantes "I Said maybe (dije tal vez)" en Twitter y las "indirectas" hacia el guitarrista.

Oasis, la mítica banda musical inglesa de las décadas del 90 y del 2000

Con más de 75 millones de discos vendidos en los casi 20 años de gloria, las diferencias entre los dos protagonistas fueron insalvables desde el principio hasta que, antes de un concierto en la capital de Francia, se fueron a las trompadas detrás del escenario hasta que los allegados los separaron y ello derivó en el alejamiento de Noel, quien ya harto de los excesos del cantante comunicó: “Con cierta tristeza y gran alivio, anuncio que dejo Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero sencillamente yo ya no podía trabajar con Liam ni un día más”.

Sus principales éxitos fueron los temas Wonderwall, Live Forever, Stop crying your heart out, The Masterplan, Cast no shadow, Don´t look back in anger y Champagne Supernova, entre otros.