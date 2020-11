Carlos La Mona Jiménez es uno de los artistas musicales más importantes de Argentina y, sin lugar a dudas, uno de los más influyentes del cuarteto. Pese a la fama y éxito que ha adquirido no sólo en el país sino también en otros puntos de Sudamérica, el cantante ha vivido momentos sumamente muy duros y tristes. De hecho, en una entrevista que ofreció en las últimas horas, reveló un crudo relato en el que contó un mal momento que le tocó vivir: "Fueron los años más tristes de mi vida".

A los 69 años, La Mona reapareció en televisión luego de varios años y charló con La Peña en Casa, por Telefe, donde contó en detalle el calvario que pasó como artista: tras la muerte de su padre, le tocó afrontar situaciones muy complicadas dentro del ambiente de la música: "A los 16 años, yo grabo mi primer disco que grabo en 1967, con el Cuarteto Berna. En esa época, los discos iban muy lerdo. Vendíamos poco con el grupo, alrededor de 5.000 o 6.000 discos. Las multinacionales le daban más bola a los que vendían más discos. El disco lo sacaron en 1969, el día que pierdo a mi papá con 53 años. Yo tenía 17 años y lo pierdo a él".

Incluso, Jiménez mencionó que su madre lo presionó para que trabajara y no se dedicara al canto: "Mi papá trabajaba en EPEC. Yo tenía un hermano mayor que se llamaba 'Tito'. A los 18 años, entró a EPEC. Al fallecer mi papá, yo tenía que entrar al mismo trabajo. Y yo le dije a mi mamá: 'No voy a entrar ahí, yo voy a seguir cantando y voy a triunfar’. Ella me respondió: 'Hijo, vas a andar pasando la gorra en las peñas’. Pero le dije: ‘No, estás equivocada, voy a ser un cantante ganador'".

Para colmo, tiempo después, La Mona fue traicionado por un representante y un familiar, y pasó más de una década cantando sin cobrar un solo peso: "Cuando me metí con 'El Cuarteto de Oro', estuve 11 años. Desgraciadamente, fueron los 11 años más tristes de mi vida. Eso fueron los más tristes de mi vida... Me separo del 'Cuarteto de Oro' gracias a Juana, que me ayuda a darme esa mano. Yo tenía 33 años en ese momento y la persona que estaba conmigo, que era socio, era el hombre que estaba con la hermana de mi mamá. Me mintieron... Los dos me mintieron. La hermana de mi mamá, que no la quiero ni nombrar y su marido. Estuve trabajando gratis para ellos".

La tristeza de La Mona Jiménez tras la muerte del periodista Mario Pereyra:

El periodista Mario Pereyra falleció tras haberse contagiado de coronavirus. Como consecuencia, La Mona Jiménez lo despidió a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram: "Querido Mario, hoy me desperté con la peor noticia. Pareciera que ayer fue la última vez que hablamos. Siento muy profundamente tu partida. Pero me quedo con tu recuerdo y tu voz que quedará en el corazón de todo Córdoba. Fuiste un pilar fundamental para la música popular de Córdoba y sin dudas mi carrera no hubiera sido lo mismo sin tu apoyo incondicional. Mis condolencias para toda la familia y todas las fuerzas para vos Estela que todavía hay que pelearla. QEPD Mario Pereyra".