Museo Moderno: actividades gratuitas para adultos mayores, visitas guiadas y cómo acceder a sus propuestas

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires cuenta con una programación cultural y educativa que incluye actividades especialmente pensadas para personas mayores y es un plan ideal para hacer en la ciudad. Con recorridos por sus exposiciones, talleres de experimentación artística y espacios de intercambio, ofrece distintas alternativas para disfrutar del arte y la cultura. Además, los jubilados tienen entrada gratuita y hay visitas guiadas sin costo.

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El museo está ubicado en avenida San Juan 350, en el barrio porteño de San Telmo, el museo propone actividades para acercar el arte moderno y contemporáneo a públicos de todas las edades. Entre sus iniciativas se destaca Historias compartidas, un programa destinado a personas mayores de 60 años que combina recorridos por las exposiciones con talleres de experimentación artística.

Durante los encuentros, los participantes pueden observar obras, compartir recuerdos y experiencias, reflexionar sobre el arte y explorar distintas formas de expresión. La propuesta está dirigida a personas que integren centros de jubilados, residencias, centros de día, talleres artísticos y otras agrupaciones. Las actividades son gratuitas, presenciales y tienen una duración aproximada de dos horas. Se realizan los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 11.30, con inscripción previa y cupos limitados. Para consultar la disponibilidad de lugares y coordinar la participación, se puede escribir a comunidades@museomoderno.org.

Visitas guiadas gratuitas para recorrer el museo

Otra opción para incluir en el paseo son los recorridos públicos, visitas participativas a cargo del equipo de Educación del museo. Están destinadas al público general y permiten conocer las exposiciones, la historia de la institución y las obras de artistas modernos y contemporáneos. Se realizan lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos a las 16. Son gratuitas y no requieren instancia previa.

Qué servicios de accesibilidad ofrece el Museo Moderno

El establecimiento cuenta con distintas instalaciones y recursos para facilitar la visita de personas mayores y con movilidad reducida:

Ascensores que conectan los diferentes pisos y un elevador para sillas de ruedas.

Dos sillas de ruedas disponibles para préstamo, que se solicitan en recepción.

Baños accesibles en distintos pisos del edificio.

Bancos en los pasillos y algunas salas de exposición para descansar durante el recorrido.

Señalización con pictogramas, planos hápticos, información en braille y audiodescripciones.

Horarios, entradas y cómo llegar

El Museo Moderno abre los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los martes permanece cerrado, excepto cuando coincide con un feriado. Los jubilados pueden ingresar gratis al igual que las personas con discapacidad y un acompañante, docentes y estudiantes acreditados.

Además, los miércoles y el último domingo de cada mes la entrada es gratuita para todos los visitantes. El museo está ubicado en avenida San Juan 350, en San Telmo. Se puede llegar en distintas líneas de colectivo, entre ellas la 8, 28, 29, 33, 62, 64, 93, 126, 130, 143 y 152, además de las líneas A, C, D y E de subte. Para consultar la programación y las actividades disponibles, se puede ingresar al sitio oficial: museomoderno.org.