Murió Diego Maradona: su última foto con Claudia Villafañe

Claudia, Dalma, Gianinna y Benjamín, juntos: una postal para el recuerdo.

Hoy es un día de luto para Argentina por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, a los 60 años. El astro que traspasó el fútbol para convertirse en parte de la identidad cultural del país murió debido a un paro cardíaco en su casa. Entre los cientos de miles de mensajes de cariño y condolencias por su partida, recordamos la última foto de "El Diez" con su exesposa Claudia Villafañe, en diciembre de 2019. Un reencuentro único que unió a la familia resquebrajada.

La relación entre Maradona y Villafañe fue tensa en los últimos años debido a causas judiciales de ambas partes. No obstante, en el Año Nuevo de 2019 se juntaron en una inesperada postal en el marco del lanzamiento comercial de una de sus hijas en común, Gianinna. Dalma y Benjamín Agüero, el nieto mayor del exfutbolista, también formaron parte de la fotografía que revolucionó Instagram.

“Sacamos otra foto con Roma (1 año y 8 meses), pero como el papá no quiere que aparezca… Pero estuvo hermoso. Gianinna presentó una colección de accesorios”, había revelado Dalma en diálogo con "Los ángeles de la mañana" (El Trece). Y agregó: "Fue así. En realidad, pasa eso. Lo que a mí me gusta es ver a mi papá con la cara así. Lo que me pasa al ver esta foto es que veo algo genuino, no forzado. Él dijo ‘saquemos esta foto’”.

Además, señaló: “Estábamos todos en el evento y fue hermoso. Súper tranquilo. Benja estaba con todos nosotros, Roma. En realidad, Gianinna me hizo cantarle unas canciones. Mi papá y mi hermana estaban llorando de una manera desmedida que no tenía sentido. Nos juntamos, me vinieron a saludar por haber cantado y de repente fue como ‘saquemos una foto’. Nos sacamos la foto y listo”.

Sobre la amabilidad con la que Claudia y Diego pasaron la velada, la actriz había asegurado que, en el momento, se sintió muy sorprendida: “Hablaron lo más normal. No sé cómo explicarlo. De verdad. Son momentos, y sabiendo que los juicios continúan”.

La muerte de Maradona

La muerte de Diego Maradona sacudió el mediodía argentino y causó una inmensa tristeza. Los primeros anuncios hablaron de una descompensación, pero en pocos minutos llegó la confirmación del fallecimiento.

El hecho ocurrió en la casa del barrio San Andrés (Tigre, Provincia de Buenos Aires) en la que había ido a descansar tras haberse realizado una operación de un hematoma subdural. Pese a que varias ambulancias llegaron al lugar para tratar de reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada. Así se lo confirmaron fuentes allegadas a El Destape.

Hasta el momento, ni el entorno de Maradona ni su familia ni el equipo médico dirigido por Leopoldo Luque hablaron tras la dura noticia.