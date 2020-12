Dieguito Fernando no comprende los motivos por los que su padre se marchó.

No son horas fáciles para la familia y los seres queridos de Diego Armando Maradona. Ha pasado más de una semana desde que el astro argentino falleció en una quinta de la localidad de San Fernando, sin embargo el dolor cala hondo y la irreparable pérdida es cada vez más punzante. El hijo menor del Diez, Dieguito Fernando, transita por horas difíciles en las que se pregunta por qué su papá se fue al cielo con sus abuelos.

Fue Verónica Ojeda quien dialogó con Cinthia Fernández, y ésta dio detalles de su charla con la madre del niño al aire de LAM: "Va a arrancar la psicóloga la semana que viene por todo esto, porque el nene llora. Pregunta por qué se fue su papá al cielo con sus abuelos". A sus siete años, el joven Dieguito lamenta la pérdida de su padre, con quien ha logrado forjar una gran relación en los últimos años.

Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y padrastro de Dieguito Fernando, dialogó en Intrusos para precisar detalles del día en que falleció Diego Maradona: "Me llamó Verónica a las 12:40 cuando yo estaba en el campo. Cuando llego a la casa de Verónica, la esperé ahí mientras tanto hice lo que entendí que debía hacer en un montón de situaciones para ayudarla a Verónica y a toda la familia Maradona... Cuando estoy entrando con la camioneta, sale Dieguito corriendo, me lleva de la mano al patio y me dice: ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’”.

“Él no puede hablar, habla, pero cada vez habla más de corrido. Estaba su psicopedagoga. Caminamos un rato por el patio de la casa de Vero. Ella le explicó que ahora el papá es la estrella más grande del cielo. Todo lo que se trata de contener. Durante algunos días Dieguito se acostaba a dormir, jugaba con mi hija en el campo y con los caballos. Y lloraba dormido”, agregó Mario Baudry, expresando de este modo el profundo pesar del pequeño Maradona y lo importante que será acompañarlo en este proceso tan doloroso en su vida.

El desgarrador audio que Diego Maradona le envió a Mario Baudry: pidió que cuiden a Dieguito

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, fueron las palabras de Diego Maradona.

Según manifestaron, este audio fue enviado días antes del fatídico 25 de noviembre de 2020. En dicha jornada, y en horas del mediodía, Diego Maradona falleció de un paro cardiorespiratorio en su residencia de San Fernando. Llegaron varias ambulancias a intentar reanimarlo, pero no hubo caso: el astro argentino pasó a la inmortalidad y se transformó en una de las leyendas más importantes del deporte a nivel mundial.