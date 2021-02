La exvedette recordó al fallecido Carlos Saúl Menem con mucho dolor.

El ex presidente de la República Argentina, Carlos Saúl Menem, falleció este domingo 14 de febrero a sus 90 años de edad. Entre las repercusiones del mundo del espectáculo y la farándula la actriz y exvedette Luisa Albinoni mostró su dolor ante la partida del riojano, a quien consideró su amigo. "Me encantaría que se lo recuerde con el respeto que merece la investidura presidencial”, afirmó, abatida por la noticia.

“Me parece correcto porque es lo que merece un expresidente. Todos somos seres humanos, inclusive los presidentes. También se equivocan. Solo Dios señala a las personas para juzgarlos”, indicó Albinoni en diálogo con "Pasa Montagna" (Rivadavia) ante la primicia del fallecimiento de Menem.

Evacuando todo tipo de críticas que pudiesen surgir por sus declaraciones aprovechó a aseverar: “Para que no digan que hablo bien de Menem porque fue su amiga, te digo que durante su presidencia no tuve trabajo. Sin embargo, manteníamos una amistad de muchísimos años. Para mí fue una época buena a pesar de no haber tenido empleo”. Y agregó, compungida: “Estoy viendo cosas horribles en las redes. Hay que respetar”.

“Era gracioso. Le gustaban los chistes. Apoyaba el del teatro de revista. Tengo buenos recuerdos de él. Era un cholulo, siempre se acercó al ambiente artístico”, recordó Albinoni sobre los gustos de Menem y su relación con la farándula.

Por otra parte, la actriz subrayó que “esto del Covid nos empeoró. Siento que últimamente la gente se levanta y piensa solo con las ideas”, y aseguró que le parece correcto que el Gobierno haya decretado tres días de duelo. “Se necesita el humor para sobrellevar este tiempo difícil”, cerró Luisa, quien actualmente se encuentra haciendo funciones con la obra "Un estreno o un velorio", dirigida por el coreógrafo Flavio Mendoza.

Durante sus períodos como Presidente de Argentina Menem cosechó una buena relación artistas de la farándula local como Moria Casán -quien en varias ocasiones reveló haberle organizado cenas con invitados de lujo en la Quinta de Olivos- y coleccionó postales con famosos internacionales como Michael Jackson, la actriz Michelle Pfeiffer y los Rolling Stones, entre otros.