Faltan figuritas: Kiosqueros quieren marchar a Panini por la escasez

El Vicepresidente 1ro de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Néstor Adrián Palacios, anticipó que están "organizando una movilización" a las oficinas de Panini para reclamar a la empresa por haberlos sacado de la cadena comercial de las figuritas del Mundial de Qatar 2022.

"Lamentable Panini le ha dicho 'no' a los kioskeros dejando sin este producto a nivel nacional y se lo entregó a los supermercados y las estaciones de servicio generando un desabastecimiento en todo nuestro sector. Tenemos kioskeros de 30 años vendiendo figuritas y todos nos dicen que es la primera vez que sucede esto", resaltó Palacios en declaraciones a Ajuste Semanal, el programa que conduce Santiago Spaltro, en AM Radio Con Vos.

El furor por las figuritas del Mundial sigue muy fuerte y la escasez acompaña la situación. A semanas de la salida del álbum y los cromos, el stock sigue sin normalizarse y los principales perjudicados son los kiosqueros de barrio, que además denuncian a Panini por dejarlos afuera del circuito comercial, priorizando supermercados, estaciones de servicio y hasta aplicaciones de delivery. "Al tener tanto furor este mundial, en especial por Messi y la selección argentina, las figuritas a penas salieron, 2 días antes del día del niño, se vendieron en horas. Esto generó que otros actores vayan a Panini a decirle: 'Te compro toda la producción' para así tener 'la especulación financiera'", sostuvo al respecto el dirigente de UKRA

Y, afirmó: "Detrás de esos grandes monopolios está la especulación financiera en el mercado paralelo. La mitad de esa producción termina yendo al mercado negro donde hoy vas a encontar un parquete de figuiritas a $180 o $200 que son vendidos por interntet y las redes sociales. Esto generó desabastecimiento al sector de kioscos, almacenes y también están los puestos de diarios que históricamente vendían figuritas y hoy ellos están peor que nosotros porque directamente no consiguen nada".

En esa línea, Palacios explicó cómo funciona la cadena de distribución y cómo intentan acomodarse en el negocio los kiosqueros. "El valor que nosotros compramos a los distribuidores oficiales de Panini es de $120 el paquete de figuritas y se vende a $150 al público, el álbum cuesta $650 en el distribuidor oficial y se vende a $750. Ese es el precio oficial que tendríamos que tener todos los kioskeros a nivel oficial si Panini respeta la cadena de comercialización", detalló. Además, indicó que la cadena comercial debería ser "Panini, distribuidores oficiales y kiosqueros".

El kiosquero planteó que si bien la poca ganancia que deja el producto "no salva el año", genera "alta rotación". "Yo tengo el producto y en horas o en mismo día vendemos todo, eso es alta rotación y generan la compra de otros productos. Las figuritas del mundial las esperamos porque son de alta rotación. Lo que pasó en este mundial con las figuritas es que explotó", remarcó.

Y, agregó: "En 30 años, los supermercados nunca estuvieron pero vieron que esto económicamente les reditúa porque es un producto de muy alta demanda. Entonces si o si los vecinos y los consumidores se van a trasladar a los supermercados porque no lo van a conseguir en ningun kiosko de barrio y si lo quieren comprar por las plataformas virtuales el valor es $180 mínimo a $300 y hoy están los reventan que llegan a los kioskos y se lo venden a $180, por eso el precio. Por ahí hay algunos kiosqueros que compran y otros que no. En mi caso y el de muchos asociados no compramos a revendedores porque el precio sería de $200 para arriba.".

"Con respecto a Panini vemos que no se va a normalizar porque no cumplió con la palabra que nos dio. Incumplió en eso porque decidió entregarlo a los supermercados. Es más, entraron más supermercados. Eran solo 2 cadenas y ahora se sumaron otras cadenas. Eso complicó más la situación de la producción porque justamente Panini no llega a la producción para cubrir la cantidad de kioscos. Por eso estamos organizando esta semana una movilización a la empresa para darle visibilidad a la problemática", adelantó.

Palacios afirmó que hay "un conflicto de intereses de varios sectores" y, ante esa situación "hoy se disparó el precio de ese producto". "Repudiamos esto y pedimos que la empresa entregue los productos para poder venderlo a $150 en los kioskos y todos puedan acceder a esa figurita o al álbum. Estamos coordinando con los kiosqueros del interior del país y algunos distribuidores, que no les llega el producto, para organizar la marcha y antes de organizar que el Estado Nacional tome conocimiento de esta problemática para que pueda llamar a la empresa y convocar a todas las partes, porque todos tenemos personalidad jurídica para dialogar y buscar la solución", concluyó.