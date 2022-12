Maltrato animal: la violenta reacción de un integrante de la Selección de Brasil contra un gato

El jefe de prensa de Brasil maltrató a un gato en plena conferencia de prensa previa al duelo con Croacia por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

El jefe de prensa de la Selección de Brasil tuvo una violenta reacción en plena conferencia de prensa del equipo en el Mundial de Qatar 2022. Antes del comienzo de la misma, tanto él como Vinicius Jr. se sorprendieron al encontrarse con un gato arriba de la mesa en donde habitualmente están los micrófonos. Ante esta situación, se dio un momento más que incómodo en el que el "protagonista" no fue el animal en cuestión. La acción no pasó para nada desapercibida, ya que lo sucedido rozó lo polémico.

La realidad es que los gatos ocupan un lugar más que especial dentro de la cultura islámica. El simple hecho de maltratarlos está visto como un grave pecado, por lo que esto no quedó nada bien en plena Copa del Mundo. Por su parte, el atacante de la "Verdeamarela" se sorprendió y luego se tomó con gracia lo que hizo el comunicador.

Es que el jefe de prensa no dudó en levantar al gato de la mesa de conferencia y lo arrojó al suelo. En principio, las reacciones fueron de asombro, pero luego muchos pasaron de ello a las risas que, claro está, no era lo más correcto para la situación.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Tite se prepara para lo que será el cruce ante los croatas del próximo viernes 9 de diciembre desde las 12:00 (hora argentina). En caso de avanzar de ronda, esperarán por el ganador del duelo entre la Selección y Países Bajos, que se medirán horas después. En caso de que se dé el clásico sudamericano, Argentina y Brasil se verán las caras el martes 13 desde las 16:00.

Ruggeri se cruzó con hinchas de Brasil y casi se pudre todo

Oscar Ruggeri tuvo un fuerte cruce con varios hinchas brasileños en pleno Mundial de Qatar 2022. La alegría de la "Verdeamarela" por el buen presente en el torneo se expandió por varios lugares del país organizador y el transporte no fue la excepción. El "Cabezón" viajaba y se encontró con los fanáticos que cantaron en todo momento y, si bien el exjugador respondió con canciones de la Selección, vivió un instante muy tenso que casi termina mal.

"Miren la que me estoy comiendo... me estoy comiendo una acá, todos los brasileros se van al partido. Me estoy comiendo una de gritos, que Pelé, mil goles de Pelé... por favor", expresó el exjugador con respecto a lo que cantaban los hinchas brasileños antes del partido contra Corea del Sur en el que golearon por 4 a 1. Luego, al escucharlos nuevamente, el "Cabezón" cantó contra ellos: "Brasil decime qué se siente tener en casa a tu papá, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, que el Diego te gambeteó, que el Cani te vacunó... Maradona es más grande que Pelé. Se lo canto medio despacito porque me matan".