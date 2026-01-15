Qué multas de tránsito vencen en el 2026.

Con el objetivo de mantener el orden en la vía pública y reducir la probabilidad de accidentes, todas las jurisdicciones establecen distintas multas de tránsito para penar a los infractores. Sin embargo, hay una buena noticia para algunas personas que deben el pago de estas sanciones económicas, ya que varias de ellas vencen en este 2026.

El monto de las sanciones depende de la gravedad de la falta cometida y la jurisdicción competente y, en algunos casos, son montos muy elevados que no son sencillos de pagar.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las infracciones se regulan bajo la Ley 451. La misma establece los procedimientos para el cobro, así como los plazos de prescripción, es decir, a partir de cuánto tiempo la deuda deja de ser exigible.

Cuándo vencen las multas de tránsito

El plazo de prescripción en la Ciudad de Buenos Aires es de cinco años para todas las faltas, sin distinción entre infracciones leves y graves. Una vez vencido ese período, el Estado pierde la facultad de reclamar el pago.

Es decir que en enero de 2026, ya no se puede exigir el pago de deudas anteriores a enero del 2021 porque venció el plazo. Esto es sólo para las infracciones en CABA.

Cada jurisdicción dictamina sus marcos regulatorios. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, donde las faltas leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco.

En otras provincias a veces se diferencian por tipo de gravedad de la infracción, mientras que en otras hay un criterio único. En Córdoba y Neuquén, todas las infracciones prescriben a los tres años.

Por su parte, en Mendoza los plazos son de dos años para leves, tres para graves y cuatro para gravísimas y en Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis, el plazo es de cinco años para todas.

El criterio nacional es de cinco años para las faltas graves y es el que toman otras provincias, como Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán para aplicar en sus territorios.

Qué pasa si no pago la multa

Más allá de la prescripción de la deuda, en caso de no pagar la multa, la misma podrá seguir en el registro del vehículo. Esto puede generar inconvenientes al momento de transferirlo o renovar la licencia, por lo cual es importante verificar la situación antes de realizar un trámite.