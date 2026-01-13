Dos históricas calles de la Ciudad de Buenos Aires cambian de sentido

Desde el martes 20 de enero, las calles Avelino Díaz y Las Casas dejarán de tener su actual configuración para adoptar el doble sentido de circulación en tramos específicos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la modificación en la circulación de dos calles del barrio de Boedo: Avelino Díaz y Las Casas. La alteración en el sentido de las arterias se pondrá en práctica desde el próximo martes 20 de enero y buscará agilizar el flujo vehicular en una zona de alta densidad residencial y comercial.

¿Qué calles cambiarán de sentido?

Desde el martes 20 de enero, las calles Avelino Díaz y Las Casas dejarán de tener su actual configuración para adoptar el doble sentido de circulación en tramos específicos.

La decisión se enmarca en el plan de ordenamiento vial que lleva adelante la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de evitar los "sobrerrecorridos" que actualmente deben realizar los vecinos y frentistas para ingresar a sus hogares. Las autoridades porteñas advirtieron que, una vez implementado, se intensificarán los controles en la zona, por lo que los conductores que no respeten la nueva señalización podrían enfrentar severas multas.

Tramos afectados por el cambio de sentido

En el caso de la calle Avelino Díaz, el tramo que va desde Doblas hasta la Avenida La Plata pasará a ser de doble mano. De forma complementaria, la calle Las Casas, en el segmento comprendido entre Avenida La Plata y José Mármol, también adoptará el doble sentido de circulación.

¿Cuánto sale la multa por circular en contramano en la Ciudad de Buenos Aires?

Con la última actualización de la Unidad Fija (UF), que desde septiembre de 2025 y hasta marzo de 2026 tiene un valor de $798,51, las multas por circular en contramano.