Se acabó la duda: estos son los colores que se impondrán en el otoño-invierno del 2025

Se conocieron los nuevos colores en tendencia en 2025.

La moda evoluciona de manera constante en todo el mundo y año a año las tendencias cambian, por lo que algunos estilos quedan atrás mientras que llegan otros nuevos. De esa manera, se conoció que colores serán los que estarán en auge en la temporada de otoño-invierno del 2025 y qué moda quedará atrás.

Uno de los colores que más se vieron en las pasarelas en las últimas semanas fue el marrón oscuro, tonalidad presente tanto en vestido y abrigos como en cinturones y carteras. Al mismo tiempo, el rojo y el negro son otra de las combinaciones que se vienen con todo para la moda de indumentaria en el 2025: dos colores clásicos cuya fusión vuelve para aportar elegancia a la gente.

El rosa apagado, también conocido como rosa viejo, es otro de los colores que estará de moda este 2025 y aquellas personas pendientes de las tendencias lo tendrán en sus outfits. Según señaló la revista Vogue, el azul eléctrico es una tonalidad que va a ser un trend este año: se trata de un color que siempre es protagonista en los looks de las personas que lo utilizan y que combina a la perfección con el negro e incluso los más arriesgados lo fusionan con el plateado.

Prendas clásicas y elegantes para este otoño 2025

1. Gabardina beige

Las gabardinas son un clásico que no pasan de moda nunca. Son también conocidos como piloto de lluvia, ya que suelen ser prendas ligeras, ideales para esos días de humedad o lluvia. Vienen en tono beige o gris, hasta debajo de las rodillas, con un lazo en la cintura para acentuar las curvas. Son muy femeninos, atemporales y muy combinables con cualquier cosa que te pongas.

2. Tapado de pana oversize

Los tapados de pana son un must de esta temporada otoñal. Son muy abrigados y en general llegan hasta la altura de la pantorrilla o hasta los tobillos. Un buen tapado levanta cualquier look. Si no tenés ninguno, se aconseja que vayas a lo seguro: uno negro o beige. El negro nunca falla, pero los tonos tierra y beige también son un clásico que estará muy presente esta temporada.

Moda.

3. Pantalón sastrero con mocasines negros

Los pantalones sastreros nunca pasan de moda. Son muy livianos, perfectos para media estación, y combinables con cualquier prenda que se te ocurra. De igual manera, los mocasines son un clásico que no pasan de moda y que estuvieron muy presentes estos últimos años. Los pantalones sastreros pueden ser negros, blancos y beige. Se aconseja que tengas uno de cada color para hacer combinaciones asertivas. Lo ideal es que no sean tan largos, para que se te luzcan los zapatos.

Tres infaltables de maquillaje en tu bolso

1. Base o BB Cream: la base de todo

Una buena base es el punto de partida de cualquier look. Si no querés gastar en una base de alta gama, optá por una BB Cream. Estos productos son más livianos, hidratan la piel y dan una cobertura natural. Marcas como Rimmel o Maybelline tienen opciones económicas y de buena calidad.

2. Corrector: tu aliado

Recordá que no existen imperfecciones, porque de por sí, nuestro rostro no es perfecto. Relajá con eso. Usá el corrector como tu aliado cuando hay una inseguridad, sea en manchas, ojeras o granitos. Buscá uno que sea cremoso y fácil de difuminar. Marcas como L'Oréal o Revlon ofrecen correctores económicos que rinden mucho.

3. Polvo translúcido: para fijar y matificar

El polvo translúcido es ideal para fijar la base y controlar el brillo de la piel. No necesitás gastar en marcas caras; productos de Essence o Fanny Serrano son excelentes y súper accesibles.