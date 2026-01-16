Chau tinturas y pelo lacio: 7 tendencias en pelo y peinados para este 2026.

Este 2026 se despide del pelo lacio y perfecto, la planchita, las tinturas y los decolorantes. Según expertos en estilismo, este año el clean look va a quedar un poco atrás para darle paso a una estética más messy: caótica, natural y desprolija, pero con mucho estilo y personalidad.

Lucía Belén Eyman, creadora de contenido sobre moda y estilismo, compartió cuáles son las siete tendencias en pelo y peinados que ya son parte del street style europeo y que más se van a estar viendo este año.

Algunas proponen peinados más prolijos o elaborados, mientras que otras apuestan a un look mucho más descontracturado y revuelto. Lo que tienen en común todas ellas es que son aptas para cualquier tipo de pelo y muy fáciles de lograr, sin tener que pasarte horas frente al espejo.

1. Recogido messy

El peinado recogido messy con broche en el pelo y mucho volumen, muy a lo Brigitte Bardot, va a ser furor este 2026. "Vamos a ver mucho este peinado que es como un recogido desarreglado que te hiciste apurada", explica la influencer.

También se van a ver mucho los recogidos con rulos en las puntas, muy característicos de los 2000's. Estos recogidos apuestan por un estilo despreocupado, salvaje y natural.

2. Pelo suelto messy

El pelo suelto desarreglado, como cuando recién te levantás, también se va a estar viendo mucho. Una gran referente de este estilo es Kate Moss. "Ya con tener el pelo así, vas a ser cool", asegura. Este peinado viene acompañado de la estética rocker grunge, que estuvo muy en tendencia en 2016.

3. Pelo suelto con raya al costado

El flequillo fue tendencia mucho tiempo, pero ahora la protagonista va a ser la raya el costado. Es ideal para cualquier tipo de pelo, especialmente ondulado. Podés hacértela y dejar el pelo totalmente suelto o sostener el mechón al costado con algún tipo de clip o broche.

4. Pelo atado con raya al costado

La raya al costado también se va a usar mucho con el pelo recogido con gel. Ya vimos el típico recogido al estilo clean look con la raya al medio, y ahora llega con su versión raya al costado. Podés hacerte una colita o un rodete. Lo importante es que la raya al costado sea la protagonista y que te ayudes con gel para un look prolijo.

5. Corte de pelo butterfly con blow out

El corte butterfly, caracterizado por sus capas, va a seguir en tendencia. Si no tenés pelo lacio, podés hacerte peinado un blow out con un secador y cepillo redondo. Queda muy elegante, femenino y sofisticado.

6. Rodete alto con mechones

Los rodetes altos con mechones, una tendencia impuesta por Hailey Bieber, vuelven con todo. Son una variante del clean look, ya que se hacen con gel y bien tirantes. Es un peinado muy fácil de hacer con un peine, un poco de gel y una gomita. Podés dejar un mechón solo al costado de tu frente o uno de cada lado.

7. Pelo natural, sin decoloración ni tinturas

Este 2026 es ideal para dejarte tu pelo natural y no depender más de ir a la peluquería. Este año, se va a valorar mucho más un cabello natural, fuerte y brilloso, que un color en específico. Es lo mejor que podés hacer si querés un pelo verdaderamente saludable.