En las últimas horas se vivió un momento particular en la televisión argentina. Es que, tras el entierro de Silvia Legrand, el programa Implacables consiguió entrevistar al doctor Alberto Cormillot. Y fue allí que ocurrió lo inesperado: con un zócalo alusivo al fallecimiento de 'Goldie' y el foco noticioso centrado en esta triste noticia, le consultaron al nutricionista si conocía a la hermana de Mirtha. Sorpresivamente, la respuesta fue negativa.

Instantes después de saludarlo, la primera consulta que le realizaron a Cormillot fue sobre la gemela de la diva. "Queríamos preguntarte si conociste a Silvia", comenzó diciendo Daniel Gómez Rinaldi, ante la mirada atenta de Susana Rocasalvo.

"No, no tuve oportunidad", enfatizó Cormillot, a lo que Gómez Rinaldi contestó abatido: "No tuviste oportunidad...". De este modo, se inició una entrevista en forma fallida, aunque de igual modo el nutricionista siempre es un punto de referencia para dialogar sobre otros tantos temas interesantes sobre la salud.