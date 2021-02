Mirtha Legrand, molesta con Alberto Fernández.

Tras un 2020 muy duro por la muerte de su hermana Goldie, Mirtha Legrand celebró este martes sus 94 años junto a sus seres queridos en Barrio Parque, más precisamente en la casa de su hija Marcela Tinayre. La conductora de los almuerzos tuvo su merecido festejo y reunió a algunos allegados para festejar.

“Me voy a reunir con la familia y con amigos, pero pocos porque el protocolo permite 20 personas, somos 14, 15, más o menos. Me voy a empezar a preparar a las 6 de la tarde, para estar espléndida a la nochecita”, había anticipado la diva.

Como cada año, las cámaras y los periodistas esperaban ansiosos a la diva en la puerta de la propiedad. Al bajar de su lujoso vehículo, La Chiqui brindó llamativas declaraciones. Por un lado, reveló que la semana que viene ya se dará la vacuna contra el coronavirus y que regresará a la televisión dos domingos por mes, mientras que Juanita Viale continuará acompañando a su abuela.

"Es malo el encierro, hace daño. Yo ni al balcón salía. Pero voy a volver dos domingos al mes. No quiero trabajar tanto, pero tampoco quiero dejar", contó la conductora.

Además, al ser consultada en "Los Ángeles de la Mañana" por los llamados que recibió en su día, Mirtha contó una molestia insólita: "Me llamó Macri. Alberto no me llamó". La conductora reconoció que el expresidente se comunicó con ella en su cumpleaños y que el actual mandatario no la saludó, y expresó su molestia sobre el asunto. Casi como si fuera una obligación del Ejecutivo.

Mirtha defendió a Alberto Fernández

Mirtha Legrand habló sobre el escándalo de las vacunas VIP que terminaron con la renuncia del ex ministro de Salud, Ginés González García. La reconocida conductora sostuvo que, para ella, el presidente Alberto Fernández no sabía que había personas con privilegios en la vacunación.

"Para mi lo tomaron de sorpresa. Él no sabía, sino lo hubiera parado. No le haced ningún favor esto y ante las elecciones tampoco", afirmó Legrand.

"Me parece que es una inmoralidad lo que han hecho, me parece terrible", repudió Mirtha y añadió: "Estoy segura que el Presidente no estaba al tanto y cuando se enteró lo despidió a Gines".