Messi se retira de la Selección: las reacciones de los famosos ante la noticia

Messi se retira de la Selección: una a una, las reacciones de los famosos ante la noticia.

Luego de 20 años, dos Copas América, un Mundial y miles de alegrías para el pueblo argentino, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección. Con una emotiva carta en redes sociales, el Diez reveló que "fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento". Tras este posteo que dio la vuelta al mundo, muchos famosos reaccionaron ante el anuncio.

De la farándula argentina, Yanina Latorre fue una de las primeras en reaccionar con tristeza. A ella se sumó también Nico Vázquez: "Gracias por tanto. Te merecés todo. Te amamos". También Diego Leuco, compartió la publicación en sus historias de Instagram y le dedicó unas sentidas palabras: "Gracias para siempre. No hubo ni habrá nadie como vos".

Franco Colapinto no tardó en dedicar unas sentidas palabras a Messi en los comentarios de su publicación: "No existen palabras de agradecimiento, jamás van a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos".

Unos minutos después de que saliera la publicación, Griselda Siciliani compartió la publicación en sus historias y escribió: "Gracias capitán te amamos". Asimismo, Cris Morena también le dedicó unas sentidas palabras: "No te digo adiós, te digo gracias. Gracias por enseñarnos a creer, a soñar y a sentir que lo imposible también puede hacerse realidad".

Messi se retira de la Selección: una a una, las reacciones de los famosos ante la noticia.

Sabrina Rojas comentó el posteo y después le dedicó unas sentidas palabras en sus historias de Instagram: "Me gustaría volver el tiempo atrás, ni bien te pusiste nuestra camiseta, así te valoraba más desde el día uno. Finalmente fuiste y serás nuestro mayor orgullo. No solo por lo deportivo. No creo que nadie te supere. Gracias".

Messi se retira de la Selección: una a una, las reacciones de los famosos ante la noticia.

En vivo desde Luzu TV, El Pollo Álvarez no pudo disimular su emoción: "Es un programa difícil. Para mi murió el fútbol, pero es mi opinión. También pienso que es egoísta, porque Messi está 'feliz" con su decisión, entonces ya está".

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