TN: Adrián Ventura quiso pelea, pero Berni lo dejó en off side

El conductor de TN Adrián Ventura entrevistó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, e intentó enfrentarlo con su par de Nación, Sabina Fréderic, pero este lo dejó en off side y sin palabras.

Durante el móvil en uno de los controles vehiculares que se intensificaron a partir de este miércoles, el periodista le preguntó al funcionario: “¿Qué está pasando de fondo? Usted viene cuestionando mucho a la ministra Fréderic. Cuál es el problema de fondo”.

De forma muy escueta, Berni le aclaró que “no hay ningún problema”, a lo cual, Ventura insistió: “Pero la cuestiona mucho a Fréderic”.

“Eso no es cuestionar, contar las cosas no es cuestionar, por el contrario, no cuestiono a nadie”, insistió el ministro provincial.

Ante la falta de respuesta que buscaba, el periodista rebtió: “¿Fréderic no entiende de seguridad?”.

“No, no, yo no soy quién y no me parece ético hablar de un colega, yo no soy quién”, sentenció Berni y finalizó la discusión.