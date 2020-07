Romina Malaspina estuvo con Andy K.: ¿Tiene coronavirus?

La periodista Romina Malaspina estuvo como participante de la última emisión de PH Podemos Hablar (Telefe), ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, quien hoy confirmó que tiene coronavirus.

Preocupada, Malaspina reveló: "Me acabo de enterar y estoy averiguando cómo hacerme el hisopado. Si me lo pueden hacer en casa mejor, así por las dudas no pongo en riesgo a nadie".

Además, la conductora de Canal 26 agregó: "Yo estoy sin síntomas, ni nada, así que vamos a ver qué pasa". Lo hizo en diálogo con eltrecetv.com. Ella grabó el programa de PH junto a Flor Vigna, Christophe Krywonis y Benito Fernández ,quienes deberán testearse. "Con respecto al programa, no tuve contacto con nadie, y estábamos a más de dos metros de distancia. Y en la mesa teníamos los paneles de acrílico que nos separaban", afirmó.

Además, Malaspina dejó en claro: "Después, por parte de la producción nos estaban poniendo constantemente alcohol en gel en las manos. La verdad que fue todo muy cuidado, creo que no hay posibilidad de que me haya contagiado".

Y le envió un mensaje a Andy Kusnetzoff: "Espero que Andy se encuentre bien y que los síntomas no pasen a mayores. De todas maneras, por protocolo estoy averiguando cómo tendría que hacer, si me tengo que hacer un hisopado, si tengo que mantenerme en cuarentena, porque esto es nuevo y estoy viendo cómo sigue".